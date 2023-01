Langlauf in Livigno: So sehen Sie den Sprint-Weltcup live im TV und Stream

Wann findet der Langlauf in Livigno statt? Den Sprint heute beim Langlauf-Weltcup (21.1.2023) können Sie live im TV und Stream sehen. Der Zeitplan.

18.01.2023 | Stand: 10:40 Uhr

Der Sprint-Weltcup im Langlauf 2023 hätte eigentlich in Mailand stattfinden sollen. Wegen der hohen Energiekosten wurde der Wettkampf der Langläuferinnen und Langläufer in der italienischen Stadt aber abgesagt und in den deutlich höher gelegenen italienischen Skiort Livigno in Italien verlegt. Dort stehen am Samstag (21.1.23) der Freistil-Sprint und am Sonntag (22.1.23) der Team-Sprint der Männer und Frauen an. Die Langlauf-Rennen kommen live im TV und im Stream bei Eurosport.

Heute am Sonntag, 22. Januar 23, steht der Team-Sprint der Männer und der Frauen an

Wann gibt es Skilanglauf im Fernsehen? Wann gehen die Langläufer an den Start? Hier alle News zu TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Langlauf-Weltcups 2023 in Livigno/Italien.

Langlauf-Sprint heute live in Livigno: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Samstag, 21.1.23

15.50 Uhr: Langlauf-Sprint Freistil der Männer 15.50 Uhr: Langlauf-Sprint Freistil der Frauen Fernsehen: live auf Eurosport 2 im Free-TV

Sonntag, 22.1.23

13.15 Uhr: Langlauf Team-Sprint der Männer 13.15 Uhr: Langlauf Team-Sprint der Frauen Fernsehen: live auf Eurosport 2 im Free-TV



Livigno: Langlauf heute live im Fernsehen und TV-Stream

Das Langlauf-Rennen wird nur bei Eurosport 2 übertragen. Der Sender ist im Livestream kostenlos empfangbar über Joyn oder bei Eurosport.de. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

(Lesen Sie auch: „Glücksgriff für den deutschen Langlauf“: Dieser Schwede steckt hinter dem Erfolg der DSV-Frauen)

Allgäuer Langläuferin Katharina Hennig legt Weltcup-Pause vor der nordischen Ski-WM ein

Die Allgäuer Langläuferin Katharina Hennig legt aktuell eine Weltcup-Pause ein und wird beim Langlauf in Livigno in Italien am Wochenende nicht dabei sein. Sie befindet sich seit der Tour de Ski - bei der sie Fünfte in der Gesamtwertung wurde - in einer Wettkampf-Pause. Diese will sie nutzen, um sich auf die Nordische Ski-WM 2023 in Planica vorzubereiten. Die Weltmeisterschaft beginnt am 21. Februar in Slowenien. Der nächste Wettkampf, den Hennig bestreiten will, ist der Langlauf-Weltcup in Toblach (Südtirol, Italien) am 3. Februar.

Bei den Männern hat sich ein Allgäuer ein Ticket für den Langlauf-Weltcup in Italien gesichert. Josef Fäßler vom SC Scheidegg hat beim Deutschlandpokal in Oberhof (Thüringen) den Sprint gewonnen. Damit hat sich der 24-Jährige einen Startplatz beim Sprint-Weltcup in Livigno gesichert.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.