Skilanglauf heute live aus Les Rousses in Frankreich

Langlauf-Weltcup der Frauen und Männer heute: Die besten Langläufer der Welt laufen live im TV und Stream bei ZDF und Eurosport in Les Rousses in Frankreich.

29.01.2023 | Stand: 09:57 Uhr

Vorletztes Weltcup-Wochenende heute live im TV und Stream für die internationale Langlauf-Elite vor der Nordischen Ski-WM in Planica in Slowenien. Zum zweiten Mal macht der Weltcup-Zirkus im Skilanglauf in Les Rousses Station. Die Gegend gilt als eines der schönsten und größten Langlaufgebiete Frankreichs. Das Langlaufgebiet des Ferienorts Les Rousses liegt im Herzen des Regionalen Naturparks Haut-Jura und wurde mit dem höchsten Niveau des Qualitätssiegels Nordic France (vier Tannen) ausgezeichnet.

Les Rousses: Langlauf heute live im Fernsehen und Stream

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind die Langlauf-Wettbewerbe der weltbesten Athleten nicht live zu verfolgen. Die Konkurrenz durch andere Wintersport-Wettbewerbe wie Skispringen scheint zu groß.

Das Langlauf-Rennen wird nur bei Eurosport übertragen. Der Sender ist mit beiden Kanälen im Livestream kostenlos empfangbar über Joyn oder bei Eurosport.de. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Wann läuft der Langlauf aus Frankreich live im TV?