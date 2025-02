Dreispringer Heß zum neunten Mal deutscher Hallenmeister

Dreispringer Max Heß hat sich seinen neunten deutschen Meistertitel in der Halle gesichert. Der 28-Jährige siegte in Dortmund mit genau 17,00 Metern und unterstrich damit seine Ambitionen auf eine Medaille bei der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn in zwei Wochen.

Heß ist bei der EM neben den Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye einer der großen Hoffnungsträger des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV). Vor gut zwei Wochen hatte er in Metz in Frankreich mit 17,41 Metern eine Weltjahresbestleistung aufgestellt.

Geflüchteter aus Syrien auf dem Podium

Zweiter wurde in Dortmund Steven Freund (15,85 Meter) vor Mohammad Amin Alsalami (15,53 Meter). Der gebürtige Syrer war im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris noch für das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) angetreten und ist inzwischen deutscher Staatsbürger.

Im Stabhochsprung der Frauen verteidigte Anjuli Knäsche mit übersprungenen 4,50 Metern ihren Titel.

Anjuli Knäsche verteidigte ihren Titel im Stabhochsprung. Foto: Bernd Thissen/dpa