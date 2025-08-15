Icon Menü
Leichtathletik: Kugelstoß-Olympiasiegerin Ogunleye belegt Rang zwei in Polen

Leichtathletik

Kugelstoß-Olympiasiegerin Ogunleye belegt Rang zwei in Polen

Die Leichtathletik-WM rückt für die Stars um Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye immer näher. Bei einem Meeting in Polen schafft es die Olympiasiegerin aufs Podium - wie auch eine deutsche Hochspringerin.
Von dpa
    Hochspringerin Imke Onnen wurde beim Meeting in Polen Dritte.
    Hochspringerin Imke Onnen wurde beim Meeting in Polen Dritte. Foto: Sven Hoppe/dpa

    Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye zeigt einen Monat vor der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio ansteigende Form. Die 26-Jährige belegte im Rahmen des Diamond-League-Meetings in Polen mit 19,50 Metern den zweiten Platz. Den Wettkampf gewann Jessica Schilder aus den Niederlanden mit einer Weite von 19,66 Metern.

    Ebenfalls auf dem Podium landete Hochspringerin Imke Onnen. Sie überquerte 1,91 Meter und musste sich nur Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich (2,00 Meter) aus der Ukraine und der Australierin Nicola Olyslagers (1,97 Meter) geschlagen geben, die Zweite wurde.

    Das Kugelstoßen und der Hochsprung der Frauen waren zwei von drei Wettbewerben, die auf dem Marktplatz in Kattowitz einen Tag vor dem Stadion-Hauptprogramm in Chorzow stattfanden. Dort wollen aus deutscher Sicht Weitsprung-Star Malaika Mihambo, Speerwurf-Ass Julian Weber, Sprinterin Gina Lückenkemper sowie Hammerwerfer Merlin Hummel ihre WM-Form testen.

    Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye belegte beim Meeting in Polen den zweiten Platz.
    Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye belegte beim Meeting in Polen den zweiten Platz. Foto: Sven Hoppe/dpa
