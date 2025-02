Olympiasieger Duplantis strebt Istaf-Rekord an

Stabhochsprung-Olympiasieger Armand Duplantis peilt beim Istaf Indoor in Berlin eine neue Bestmarke an. Der Schwede hält mit 6,06 Metern den Meeting-Rekord. «Es ist eine verrückte Atmosphäre in der Halle, das gibt gute Energie», sagte Duplantis und ergänzte: «Ein Meeting-Rekord ist das Ziel. Ich fühle mich sehr gut und will sehr hoch springen.» Für den 25 Jahre alten Weltmeister und Weltrekordler aus Schweden ist das Istaf der erste Auftritt in diesem Jahr.

Erstmals im Programm ist das Kugelstoßen der Frauen. Die Veranstalter reagierten damit auf den Olympiasieg von Yemisi Ogunleye. Die 26 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von Paris will in der mit 12.000 Zuschauern ausverkauften Uber-Arena am Freitag (18.00 Uhr/ZDF Livestream) an die 20-Meter-Marke herankommen. «Vor so vielen Zuschauern kommt der Spaß von allein und motiviert uns Sportler ungemein», sagte die Mannheimerin. Insgesamt stehen acht Disziplinen auf dem Programm.

Mihambo und Lückenkemper fehlen

Zwei andere Stars, die in Berlin zu den Stammgästen zählen, werden dagegen dieses Mal fehlen. Die frühere 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper hat wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel die Hallensaison vorzeitig beendet.

Die zweimalige Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo fällt wegen eines Infekts kurzfristig aus. Die Olympiasiegerin von 2020 gewann zuletzt die Meetings in Dortmund, Düsseldorf und Karlsruhe, wo sie mit 7,07 Metern eine Weltjahresbestleistung aufstellte. Nach der Premiere in Düsseldorf werden auch die Athletinnen in Berlin aus einer speziellen Take-off-Zone und nicht vom Sprungbalken abspringen.

Armand Duplantis hält den Istaf Indoor-Rekord mit 6,06 Metern. Foto: Sven Hoppe/dpa

Weitspringerin Malaika Mihambo fehlt beim Meeting in Berlin krankheitsbedingt. Foto: Bernd Thissen/dpa