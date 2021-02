Wo die Spiele der Champions League im TV zu sehen sind

Das Achtelfinale der Champions League mit dem FC Bayern, RB Leipzig, dem BVB und Gladbach läuft live im TV. Die Sendetermine von DAZN und Sky im Überblick.

15.02.2021 | Stand: 09:36 Uhr

Zum Auftakt des Achtelfinales in der Champions League zeigt DAZN am Dienstag das Spiel des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gegen den FC Liverpool. Auch die Partie von Borussia Dortmund am Mittwoch gegen den FC Sevilla überträgt der kostenpflichtige Streamingdienst. Der Bezahl-Sender Sky zeigt Barcelona gegen Paris (Dienstag) und Porto gegen Juventus Turin (Mittwoch).

Champions League: Wer zeigt die Spiele deutscher Mannschaften live?

Die beiden Pay-Anbieter haben die Übertragungen von den Partien der vier Fußball-Bundesligisten anhand des in ihrem Vertrag festgelegten Schlüssels aufgeteilt. Sky überträgt nach eigenen Angaben beide Partien des FC Bayern gegen Lazio Rom am 23. Februar und am 17. März sowie die Rückspiele von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. DAZN darf hingegen die drei Hinspiele von Dortmund, Gladbach und Leipzig übertragen.