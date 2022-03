Nationalspielerin Melanie Leupolz wird Mutter und fehlt bei der EM

Die Allgäuer Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz ist schwanger und fällt deshalb für die EM im Juli in England aus.

07.03.2022 | Stand: 18:51 Uhr

Melanie Leupolz ist schwanger. Das gab ihr englischer Club FC Chelsea am Montag bekannt. Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin hat bisher 75 Länderspiele bestritten, war 2013 Europameisterin mit der DFB-Auswahl und 2016 Olympiasiegerin.

Melanie Leupolz ist schwanger

"Ich freue mich sehr für Melly, weil das für sie persönlich natürlich eine tolle Nachricht ist", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer DFB-Mitteilung. "Natürlich ist es für uns gerade auch hinsichtlich der EM ein herber Verlust, aber das ist in dieser Situation nicht entscheidend, sondern die gemeinsame Freude mit ihr über ihr ganz persönliches Glück."

Leupolz fehlte zuletzt beim EM-Vorbereitungsturnier der deutschen Fußballerinnen in England wegen der Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung, wie es damals hieß.

Melanie Leupolz, geboren 1994 in Wangen im Allgäu, gelangte über die Fußballabteilungen der Vereine TSV Ratzenried und TSV Tettnang 2010 zum Zweitligisten SC Freiburg. Ihr Bundesligadebüt gab sie am 21. August 2011. Am 17. Februar 2014 verkündete sie ihren Wechsel am Saisonende zum FC Bayern München, der sie mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2017 ausstattete. Mit Bayern wurde sie zweimal Deutsche Meisterin.

Seit der Saison 2020/21 spielt sie beim englischen Erstligisten Chelsea LFC.

Lesen Sie auch

Fußball Melanie Leupolz vom FC Chelsea "hat ein bisschen mit Long Covid zu kämpfen"

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.