Michael Jordan: "His Airness" wird 60 Jahre alt

Zum 60. Geburtstag macht Michael Jordan einer Organisation eine Riesenspende. Die Basketball-Legende polarisiert auch Jahre nach seinem Karriereende.

16.02.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Die NBA (National Basketball Association) bezeichnet ihn selbst als den besten Spieler aller Zeiten. Seine Spitznamen sind Air Jordan, His Airness oder einfach nur MJ. Selbst die Lakers-Legende Earvin "Magic" Johnson sagte einmal: "Es gibt Michael Jordan und dann gibt es noch den Rest von uns.". Am 17. Februar 2023 wird Michael Jordan, der 1.98 Meter große frühere Shooting Guard der Chicago Bulls 60 Jahre alt.

Michael Jordan - Steckbrief

17. Februar 1963, geboren in Brooklyn, New York

seit 2013 mit Yvette Prieto verheiratet (Juanita Vanoy, 1989-2006)

Kinder: Jeffry, Marcus, Jasmine Mickael, Ysabel, Victoria

1984 NBA-Debut, Rookie of the Year

Aktiv von 1984-1993 bei den Chigaco Bulls 1995-1998 bei den Chigaco Bulls 2001-2003 bei den Washington Wizards

Zweimal Olympisches Gold, sechs NBA-Titel

Michael Jordan: Der beste Basketballer aller Zeiten

Basketballenthusiasten können Tage und Stunden darüber diskutieren, wer denn nun besser ist oder war: LeBron James oder Michael Jordan, oder jemand ganz anderes. Die NBA hat Nägel mit Köpfen gemacht und bezeichnet Shooting Guard Michael Jordan als den besten Spieler aller Zeiten.

Und dabei war der 1.98 Meter große Jordan sogar an der Aufnahme ins Basketballteam seiner Highschool gescheitert. Schon vor seinem NBA-Debut holte die Basketball-Legende mit der US-Mannschaft Gold bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles. Dann erst brillierte er bei den Chicago Bulls, denen er 13 Jahre die Treue hielt.

Jordan-Karriereende bei den Washington Wizards

Im gleichen Jahr wurde Michael Jordan Rookie of the Year gekürt, trotz des Ausscheidens seiner Bulls in der ersten Runde der Playoffs. Die zweite Saison musste Jordan fast bis zum Ende verletzungsbedingt aussetzen. Mit den Chicago Bulls gelang ihm in der Saison 1990/1991 der Meisterschaftstitel. In den beiden drauffolgenden Jahren wurde der Titel verteidigt und der erste Triple errungen. In den Jahren 1995, 1996 und 1997 gelang abermals ein Triple-Titel. Im Karriereherbst 2001 bis 2003 spielte Jordan bei den Washington Wizards, aber kam nicht in die Playoffs. In der Saison 1994-1995 unterbrach er seine Karriere und auch nach 1998 spielte er bis zur Rückkehr in die NBA 2001 nicht.

Michael Jordan hat fünf Kinder von zwei Frauen

Jordan war in den Jahren 1989 bis 2006 mit Juanita Vanoy verheiratet. Die beiden haben Jeffrey (1988), Marcus (1990) und Jasmine Mickael (1992) als Kinder. Die Scheidung von Vanoy gilt mit 168 Millionen US-Dollar Kosten als eine der teuersten Scheidungen. Seit 2013 ist er mit Yvette Prieto verheiratet. Mit Prieto bekam Jordan die Töchter Victoria und Ysabel, beide Jahrgang 2014.

Michael Jordan und sein Leben abseits vom Basketball

Einigen dürften Jordan aus dem Film Space Jam kennen. Zusammen mit den Looney Tunes spielt His Airness gegen Aliens. Auch die Schuhmarke Nike ist unmittelbar mit ihm verbunden. Eigentlich war Converse die Marke in der NBA, erst mit dem Deal mit Jordan wurden die markanten Nike-Sportschuhe bekannt und sind kaum mehr wegzudenken. Ursprünglich wollte MJ Adidas tragen.

Von Basketball-Star Michael Jordan getragene Sportschuhe «Air Jordan 1 High "Chicago» von Nike haben für 615 000 Dollar (519 000 Euro) den Besitzer gewechselt. Es handele sich um den höchsten jemals für ein Paar Sneakers erzielten Auktionspreis, bestätigte am 14.08.2020 ein Sprecher des Auktionshauses Christie's dem US-Sender CNN. Die Schuhe hatte Jordan im August 1985 bei einem Testspiel in Italien getragen und darin 30 Punkte erzielt. Bild: Christie's/dpa

Seit er nicht mehr Basketball spielt, ist er auf dem Golfplatz zu sehen. In seiner ersten Karrierepause zwischen 1993 und 1995 spielte Jordan mal in der Minor League Baseball. Der Millionär Jordan spendet immer wieder große Summen an wohltätige Zwecke. 2020 hat er mit der Marke "Jordan Brand" 100 Millionen US-Dollar an Organisationen gegen Rassismus gespendet. Jetzt zu seinem 60. Geburtstag spendet er 10 Millionen Dollar an die in Arizona ansässige Organisation Make-a-Wish. Diese setzt sich für die Wünsche von kranken Kindern ein. Mit der Organisation arbeitet Jordan seit 1989 zusammen.

Die zehn erfolgreichsten NBA-Korbjäger

Auch wenn in der Liste der Gesamtpunkte (Zwei-Punkte und Drei-Punkte sowie Freiwürfe) seit Anfang Februar LeBron James auf Platz eins rangiert, so liegen Michael Jordan und Wilt Chamberlain mit 30.1 Punkten im Schnitt auf Platz eins der Liste der erzielten Punkte pro Match. In der Liste der erfolgreichsten Punktesammleer aller Zeiten in der NBA liegt der Würzburger Dirk Nowitzki direkt hinter Michael Jordan auf Platz sechs.

