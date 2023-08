Zeigt Mick Schumacher hier seine neue Freundin?

Rennfahrer Mick Schumacher hat ein Foto bei Instagram gepostet, das ihn offenbar mit seiner neuen Freundin zeigt. Wer ist die blonde Frau?

14.08.2023 | Stand: 11:35 Uhr

Hat Mick Schumacher eine Freundin? Auf Instagram hat der Formel-1-Rennfahrer jetzt ein Foto gepostet, das den 24-Jährigen vertraut mit einer blonden Frau zeigt.

Schumacher steht lässig mit offenem Hemd auf einem Boot, die Blondine legt ihren Kopf an seine Schulter. Wie Bild erfahren haben will, soll es sich bei der Frau um das dänische Model Laila Hasanovic handeln. Sie soll tatsächlich die neue Freundin von Mick Schumacher sein. Auch das Herz neben dem Insta-Foto deutet darauf hin.

Der gemeinsam Post auf Instagram ist jedenfalls ungewöhnlich für Mick - der ebenso wie seine Familie um Formel-1-Legende Michael Schumacher bisher nur wenig aus seinem Privatleben verriet.

Mick Schumacher: Model Laila Hasanovic scheint seine neue Freundin zu sein

In der Öffentlichkeit wurde seit Jahren spekuliert, dass die Norwegerin Justine Huysman Mick Schumachers Freundin sein soll. Sie begleitete den Mercedes-Ersatzfahrer zu etlichen Formel-1-Rennen, ihr Vater war ebensfalls Rennfahrer.

Doch nun scheint Mick Schumacher mit Laila Hasanovic eine neue Liebe gefunden zu haben - und geht mit ihr in die Öffentlichkeit. Schon am vergangenen Sonntag postete er aus dem Urlaub in St. Tropez/ Frankreich ein Foto, das in Hand in Hand mit einer Frau zeigt. An den Handgelenken der beiden war eine eine Herzchen-Kette zu erkennen. Bei der Frau handelt es sich offensichtlich auch um seine neue Freundin Laila Hasanovic.

Mick Schumacher hat ein Foto mit seiner Freundin veröffentlicht. Bild: Hasan Bratic, dpa (Archiv)

Das Model aus Dänemark hat auf seinem Instagram-Profil bislang noch keine Hinweise auf eine Beziehung zu Mick Schumacher gegeben. Fans drücken dem Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters die Daumen, dass er zumindest privat sein Glück gefunden hat.

Mick Schumacher aktuell kein Formel-1-Fahrer in der Saison 2023

Auf der Rennstrecke lief es für den 24-Jährigen zuletzt weniger gut. Ende der vergangenen Formel-1-Saison verlor er nach zwei Jahren sein Stamm-Cockpit beim Haas-F1-Team. Aktuell ist Mick Schumacher Ersatz- und Testfahrer bei Mercedes - hat dort hinter den beiden Stammpiloten Lewis Hamilton und George Russell allerdings wenig Chancen auf Einsätze in der Formel 1 2023.