Mick Schumacher privat: Freundin, Alter, Größe, Instagram, Vater

Tritt Mick Schumacher in die Fußstapfen seines berühmten Vaters? Der Rennfahrer im Steckbrief und privat: Vater, Freundin, Alter, Größe.

17.03.2022 | Stand: 16:12 Uhr

Er ist jung und bereit, sich einen Namen in der Formel 1 zu machen: Mick Schumacher startet in seine zweite Saison in der Formel 1. Am kommenden Wochenende liefert er sich das erste Rennen in der Wüste von Sakhir. (Lesen Sie auch: Das muss man zum Großen Preis von Bahrain wissen)

Alle Infos über Mick Schumacher privat und seine Karriere gibt es hier:

Steckbrief Mick Schumacher:

Alter: 23 Jahre

23 Jahre Geburtstag: 22. März 1999

22. März 1999 Größe: 1,77 Meter

1,77 Meter Geburtsort : Vufflens-le-Chateau, Schweiz

: Vufflens-le-Chateau, Familie: Vater Michael Schumacher und Mutter Corinna Schumacher, Schwester Gina-Maria Schumacher

Vater Michael Schumacher und Mutter Corinna Schumacher, Schwester Gina-Maria Schumacher Beruf: Rennfahrer bei Haas F1 Team

Rennfahrer bei Haas F1 Team Hobbies: Montainbike, Rennrad, Wakeboard

Montainbike, Rennrad, Wakeboard Familienstand: ledig

Ist Michael Schumacher Mick Schumachers Vater?

Mick Schumachers Vater Michael Schumacher ist ein ehemaliger deutscher Rekord-Rennfahrer in der Formel 1. Er gewann siebenmal die Weltmeisterschaft, davon fünf Mal in Folge. 2013 hatte Schumacher einen schweren Skiunfall. Die Familie hält Informationen über seinen aktuellen Gesundheitszustand privat.

Was hat Mick Schumacher gelernt?

Lesen Sie auch

Formel 1 Haas prüft "mehrere Kandidaten" als neuen Teamkollegen für Mick Schumacher

Schumacher stieg 2008 mit dem Kartsport ein. Weil er mit seinem Nachnamen keine Aufmerksamkeit erregen wollte, startete er seine Karriere unter dem Pseudonym Mick Betsch, dem Geburtsnamen seiner Mutter. 2015 wechselte Mick Schumacher in den Formel-Sport. Er gewann 2018 den Meistertitel in der europäischen Formel-3-Meisterschaft und 2020 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Wo ist Mick Schumacher geboren?

Der 22-Jährige ist in Vufflens-le-Chateau in der Schweiz geboren. Er lebt auch heute noch in der Schweiz, in Genf.

Für wen fährt Mick Schumacher?

Seit 2021 fährt Mick Schumacher für das Haas F1 Team in der Formel 1. Zudem ist er seit 2022 Ersatzfahrer bei Ferrari. Die Vereinbarung gilt für elf der 22 Rennen in der Rennsport-Saison 2022.

Hat Mick Schumacher eine Freundin?

Ob Mick Schumacher eine Freundin hat ist nicht bekannt. Aber er hat eine Hündin namens Angie, ein Australian Shepard. Mit ihr genießt er seine freien Tage in der Natur.

Warum fährt Mick Schumacher unter der Nummer 47?

Mick Schumacher hat sich laut seiner Website aus mehreren Gründen für die Nummer 47 entschieden: "Meine Lieblingszahl ist die 4." Mit dieser Startnummer hat Mick Schumacher bereits eine Meisterschaft gewonnen. "Die 7 steht für meinen Vater. Die 4 und die 7 zusammen formen eine Einheit aus uns beiden. Und dass die Geburtstage unserer Familie zusammen gezählt 47 ergeben, fühlt sich für mich wie eine Bestätigung dieser Wahl an."

Das Rennkürzel MSC hat der 22-Jährige von seinem Vater übernommen: "Als Hommage an ihn und emotionales Geschenk an seine Fans."

Lesen Sie auch: Ralf Schumacher: Die Frage, die sich Mick stellt