Bayerns Co-Trainer Miroslav Klose jetzt offiziell Fußball-Lehrer

Der Co-Trainer des FC Bayern München hat den Fußball-Lehrer-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen und ist nun offiziell Fußball-Lehrer.

05.05.2021 | Stand: 17:43 Uhr

Weltmeister Miroslav Klose gehört zu den Abschlussabsolventen des 67. Fußball-Lehrer-Lehrgangs beim DFB. Die Zertifikate an den Co-Trainer des FC Bayern und an die anderen 24 Teilnehmer wurden am Mittwoch von Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski nach den Prüfungen übergeben, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Die Zukunft von Ex-Torjäger Klose, derzeit Assistent des scheidenden Hansi Flick in München, ist offen.

Weitere Ex-Profis unter den Absolventen

Zu den anderen Teilnehmern gehörten auch Ex-Profis wie Hanno Balitsch, Andreas Neuendorf, Danny Schwarz oder der aktuelle Co-Trainer des 1. FC Nürnberg, Tobias Schweinsteiger.