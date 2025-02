Die Finals 2026 finden in Hannover statt. Das Multisportevent mit deutschen Meisterschaften in zahlreichen Sportarten soll in der niedersächsischen Landeshauptstadt unter anderem rund um den Maschsee ausgetragen werden. ARD und ZDF werden an den vier Tagen wieder mehrere Stunden berichten.

Die Finals in diesem Jahr finden vom 31. Juli bis 3. August in Dresden statt. Die erste Auflage hatte es 2019 in Berlin gegeben.

Im kommenden Jahr sollen in Hannover die deutschen Meister unter anderem im Geräteturnen, Trampolinturnen, in der Rhythmischen Sportgymnastik, im Rudern, Kanu, Triathlon, 3x3-Basketball, Sportklettern, Segeln, Surfen und Bogensport ermittelt werden.

Geplant ist eine Austragung in der zweiten Julihälfte. Die Kosten in Höhe von geschätzten 8,5 Millionen Euro teilen sich die Stadt Hannover, die Region Hannover und das Land Niedersachsen.