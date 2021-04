Mutter von Jürgen Klinsmann gestorben

Die Mutter von Ex Fußballbundestrainer Jürgen Klinsmann ist tot. Martha Klinsmann ist am 8. April im Alter von 82 Jahren gestorben.

20.04.2021 | Stand: 08:59 Uhr

Die Mutter von Ex-Fußballbundestrainer Jürgen Klinsmann, Martha Klinsmann, ist tot. Sie starb am 8. April im Alter von 82 Jahren und wurde am Freitag in Stuttgart beigesetzt, wie "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" am Dienstag berichteten. Auch Jürgen Klinsmann (56) reiste demnach zur Beerdigung an.

Martha Klinsmann war laut Stammkundin "bodenständig, freundlich und sehr großzügig"

Martha Klinsmann arbeitete lange in der Familienbäckerei im Stuttgarter Stadtbezirk Botnang, die im Jahr 2020 schloss. Eine frühere Stammkundin beschreibt die Verstorbene in dem Zeitungsbericht als "stets bodenständig, freundlich, offen, sehr humorvoll, positiv und sehr großzügig".

Lesen Sie auch: Mark und Donnie Wahlberg trauern um Mutter Alma