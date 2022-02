Nach Scheitern vor dem Super Bowl: Hört NFL-Superstar Tom Brady auf?

Es ist wohl das Aus einer Legende: Tom Brady (44), Superstar des American Footballs, soll seinen Rücktritt planen. Das berichtet US-Sender ESPN am Samstagabend.

30.01.2022 | Stand: 12:38 Uhr

ESPN beruft sich dabei auf mehrere Quellen, einen offiziellen Rücktritt gibt es noch nicht. 22 Spielzeiten war Brady in der NFL aktiv, der höchsten amerikanischen Football-Liga. Er gewann sieben Titel. In der abgelaufenen Saison wollte Brady mit den Tampa Bay Buccaneers sich noch einmal den Super-Bowl sichern. Doch in einem dramatischen Play-off-Spiel unterlag er mit seinen Tampa Bay Buccaneers den Los Angeles Rams.

Tom Brady Rücktritt? Das waren seine Stationen in der NFL

Der 44-Jährige spielte seit 2000 Football in der NFL, zunächst bis 2019 für die New England Patriots, mit denen er sechs Mal den Titel gewann. Danach wechselte der Quarterback nach Tampa und holte sich 2021 seinen siebten Super-Bowl-Ring. Gleich fünf Mal wurde er im Super Bowl als wertvollster Spieler (MVP) geehrt. Laut ESPN vollziehe Brady den Schritt mit Blick auf seine Gesundheit und seine Familie.

Tom Brady: "Meine Kinder werden nicht jünger"

Im Dezember hatte Brady auf die Frage, wann er wisse, dass die Zeit für den Rücktritt gekommen sei, geantwortet: "Ich denke, ich muss einfach nach jedem Jahr schauen, wie die Situation aussieht für mich, persönlich und professionell. Er könne sich nicht vorstellen, Football jemals nicht zu lieben. Und er traue sich auch zu, ein weiteres Jahr zu spielen - er hatte in der Hauptrunde die Bestwerte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards. Aber es gehe eben auch darum, was es sonst noch gebe im Leben. "Meine Kinder werden nicht jünger und ich möchte sicherstellen, dass sie auch bekommen, was sie brauchen."