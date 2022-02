Bayern-Chef Kahn freut sich auf NFL-Spiel in der Münchner Arena

Die NFL hat angekündigt, schon 2022 ein erstes Spiel in München austragen zu wollen. Bayern-Chef Kahn freut sich über die Partie in der Allianz-Arena.

10.02.2022 | Stand: 13:24 Uhr

Mit großer Freude haben FC-Bayern-Chef Oliver Kahn und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) auf die Austragung der ersten NFL-Partie in Deutschland in der Allianz Arena reagiert.

Die National Football League (NFL) hatte am Mittwochabend bekanntgegeben, dass sich München mit Frankfurt in den nächsten vier Jahren vier Hauptrundenspiele der besten Football-Liga der Welt teilen werde. Die Premiere wird noch in diesem Jahr in München stattfinden. Spieltermin und Paarung stehen noch nicht fest.

FC Bayern arbeitet seit 2014 mit NFL zusammen: Kahn freut sich über neuen Deal

"Der FC Bayern arbeitet seit der Eröffnung unseres US-Büros 2014 mit der NFL zusammen. Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft zu machen, indem wir ein reguläres NFL-Saisonspiel in unserem Heimstadion ausrichten", äußerte der Vorstandsvorsitzende Kahn in einer Mitteilung des FC Bayern.

NFL will fünf internationale Spiele bestreiten

Das Spiel in München wird eines von fünf internationalen Spielen sein, die die NFL in diesem Jahr ausrichtet. Neben der Partie in Deutschland finden drei Begegnungen in Großbritannien und eine in Mexiko statt. "Es ist eine große Ehre für die Landeshauptstadt München, als erste deutsche Stadt ein reguläres NFL-Saisonspiel auszutragen. Viele Münchner werden begeistert sein, dass dieses spektakuläre Sportereignis in ihre Stadt kommt", sagte Reiter.

