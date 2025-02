Swift-Freund Kelce setzt seine Karriere fort

Travis Kelce wird seine Karriere bei den Kansas City Chiefs in der American-Football-Liga NFL fortsetzen. Das bestätigte der ehemalige Profi und heutige ESPN-Journalist Pat McAfee in seiner Show am Rande des Scouting Combines der NFL. Aus Textnachrichten von Kelce zitierte er: «Ich komme mit Sicherheit zurück. Ich werde mich in dieser Offseason in die beste Form meines Lebens bringen. Es stößt mir wirklich übel auf, wie ich in meinem letzten Spiel gespielt habe. So kann ich nicht abtreten.»

Zuvor hatte bereits Brett Veach, der General Manager der Chiefs, am Dienstag erklärt, dass der 35-Jährige sehr motiviert sei, weiter in der NFL zu spielen. «Wir haben gesagt, dass er zurückkommen wird, und wir freuen uns darauf, ihn zurückzubekommen.»

Unmittelbar nach der bitteren 22:40-Pleite im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles hatte der Lebensgefährte von Taylor Swift noch um Bedenkzeit gebeten - ein Karriereende schien nicht ausgeschlossen. Kelce spielt seit 2013 für Kansas City und gewann mit ihnen als Tight End dreimal den Super Bowl.