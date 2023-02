Die Kombinierer-Elite kommt nach Oberstdorf: Was die Fans erwarten dürfen

In Oberstdorf finden am Wochenende zwei Wettbewerbe in der Nordischen Kombination statt. Für Fans gibt es noch Tickets. Alle Infos zur Anfahrt und zum Parken.

02.02.2023 | Stand: 09:55 Uhr

Letztmals war die Elite Nordischen Kombinierer vor knapp zwei Jahren zu Gast in Oberstdorf – im Rahmen der Nordischen Ski-WM 2021. Am Wochenende kommen die besten Kombinierer der Welt erneut ins Oberallgäu und messen sich am Samstag und Sonntag in zwei Einzelwettbewerben Springen von der Großschanze, 10 Kilometer Langlauf.

Diese Zahlen und Fakten sind für Zuschauer und Fans von Interesse:

In diesem Weltcup-Winter gibt es für die Nordischen Kombinierer mit der „German Trophy“ eine Premiere. Dabei werden die drei deutschen Weltcup-Stationen in Klingenthal, Oberstdorf und Schonach zu einer Sonderwertung zusammengefasst.

Neu ist auch der Wertungsmodus, bei dem die individuellen Zeitabstände der einzelnen sechs Zieleinläufe zusammenaddiert werden. Die drei Erstplatzierten der German Trophy erhalten ein zusätzliches Preisgeld von 10.000 Euro (Sieger), 5000 Euro (2. Platz) und 3000 Euro (3. Platz).

Wer das live erleben möchte, kann sich freuen: Für alle Wettkämpfe des Weltcups in Oberstdorf 2023 gibt es noch Tickets.

Nordische Kombination in Oberstdorf 2023: Tickets und Preise

Sowohl für Freitag, Samstag und Sonntag können Wintersports-Fans Tickets für die Nordische Kombination in Oberstdorf 2023 buchen. Tagespreis am Freitag für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren: 12 Euro für die Kategorie I, 10 Euro für die Kategorie II. Die Stadionpläne finden Sie hier.

Für Samstag und Sonntag kosten die Tickets jeweils 30 Euro in der Kategorie I, 20 Euro für die Kategorie II. Wer alle drei Wettkampf-Tage besuchen will, zahlt für den Wochenendpass 60 Euro in der Kategorie I, 40 Euro in der Kategorie II. Kinder bis 7 Jahren kommen kostenlos in die Stadien - Kinder zwischen 8 und 12 Jahren erhalten die Karten günstiger.

Wie wird das Wetter bei der Nordischen Kombination in Oberstdorf?

Die Wetterprognose spielt im Vorfeld dieses Weltcups eine große Rolle. Für Samstag beispielsweise werden (Stand Mittwochnachmittag) Windgeschwindigkeiten um die 8 km/h erwartet. Florian Stern, Geschäftsführer der Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH, sagt: „Extremer Wind oder Sturm wären das Schlimmste.

Wenn es am Freitag einen halben Meter schneien sollte, bedeutet das einen erheblichen Mehraufwand mit Blick auf das Räumen der Tribünen.“ Für die Athleten wäre Neuschnee ein geringeres Problem, da die Anlaufspur auf der Schattenbergschanze und die Loipen im Ried täglich präpariert werden. Am Donnerstag und Freitag könnte laut Prognose etwas Schnee fallen. „Für die Zuschauer erhoffen wir uns am Wochenende trockenes Wetter. In dieser Hinsicht sieht es nicht schlecht aus“, sagt Stern.

Nordische Kombination in Oberstdorf: Zeitplan

Auf den beliebten Massenstart müssen Zuschauerinnen und Zuschauer in Oberstdorf diesmal verzichten, teilen die Organisatoren auf ihrer Website mit. Dafür gibt es am Samstag und am Sonntag jeweils einen Einzelwettbewerb. Der aktuelle Zeitplan:

Freitag, 03.02.2023: Provisorischer Wertungsdurchgang 08.00 Uhr: Stadioneinlass Skisprung Arena 09.00 Uhr: Offizielles Training HS 137 11.00 Uhr: Provisorischer Wertungsdurchgang HS 137 14.30 Uhr: Offizielles Training Langlauf im Ried 19.00 Uhr: Eröffnung mit Athleten-Präsentation im Nordic Park





Samstag, 04.02.2023: Einzelbewerb 09.00 Uhr: Stadioneinlass Skisprung 10.30 Uhr: Probedurchgang Skisprung HS 137 11.45 Uhr: Wertungsdurchgang Skisprung HS 137 13.00 Uhr: Stadioneinlass Langlauf 14.45 Uhr: Wettkampf Einzel 10km - danach: Siegerehrung im Stadion 19.15 Uhr: Siegerehrung im Nordic Park





Sonntag, 05.02.2023: Einzelbewerb 08.30 Uhr: Stadioneinlass Skisprung Arena 09.00 Uhr: Probedurchgang Skispringen HS 137 10.15 Uhr: Wertungsdurchgang Skispringen HS 137 13.00 Uhr: Stadioneinlass Langlaufstadion Ried 14.45 Uhr: Wettkampf Einzel 10 km - anschließend : Siegerehrung im Stadion



(Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)

Nordische Kombination in Oberstdorf 2023: Anfahrt und Parken

Wer mit dem Auto zum Weltcup der Nordischen Kombination anreisen will, muss schnell sein. Die kostenlosen Parkplätze an der Skisprung-Arena sind begrenzt. Für Bahn-Reisende oder Übernachtungsgäste bieten sich die Pendelbusse an, die am Samstag und Sonntag zwischen Bahnhof und Langlaufstadion fahren. Zu Fuß ist man etwa 40 Minuten zwischen Schanze und Langlaufstadion unterwegs.

Weltcup-Wochenende in Oberstdorf: Pendelbusse im Einsatz

Am Samstag und Sonntag sind Pendelbusse zwischen Renksteg (am Langlaufstadion im Ried) und der Prinzenstraße sowie zwischen Bahnhof und Renksteg im Einsatz (Samstag 8.30 bis 11.30; 12 bis 16.30 Uhr und Sonntag 8 bis 10.30; 12 bis 16.30 Uhr). Dabei überbrücken die Pendelbusse auch die exakt 2560 Meter lange Strecke zwischen Bahnhof und dem Parkplatz am Langlaufstadion.

Mit dieser Zuschauerzahl rechnen die Organisatoren

Für die beiden Einzelwettbewerbe am Samstag und am Sonntag rechnet Stern mit jeweils 4000 Zuschauern. 500 werden beim Training am Freitag erwartet. „Mit dem Vorverkauf sind wir zufrieden. Vielleicht kommt ja an der Tageskasse noch etwas dazu“, sagt Florian Stern, Geschäftsführer der Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH. Eine kleine Herausforderung war die Änderung des Wettkampf-Plans. Ursprünglich hätte ein Massenstart am Samstag ausgetragen werden sollen, der nun aber schon in Klingenthal stattfand. „Es war der Wunsch von Fis, DSV und Skiclub. Es hatte aber schon einigen Einfluss auf unsere logistische Planung“, sagt Stern.

Ehrenamtliche Helfer sorgen für reibungslosen Ablauf

Für den reibungslosen Ablauf des Weltcups sorgen ehrenamtliche 650 Helfer. „Das sind weniger, als beispielsweise an der Vierschanzentournee dabei sind. Viele Helfer sind sowohl an der Schanze als auch im Langlaufstadion im Einsatz“, sagt Stern.

Athleten präsentieren sich am Freitag den Fans

Die Eröffnung des Weltcup-Wochenendes findet am Freitagabend (19 Uhr) im Nordic-Park statt. Dabei präsentieren sich die besten 15 Athleten der aktuellen Weltcup-Gesamtwertung inklusive der Oberstdorfer Lokalmatadore Vinzenz Geiger, Julian Schmid und Johannes Rydzek den Fans. „Wir wollen den Kombinierern eine ähnliche Bühne wie den Skispringern bieten“, sagt Stern über die erstmals stattfindende Präsentation. „Die Fans bekommen die Sportler hautnah zu erleben. Abgerundet wird die Moderation durch kurze Interviews.“