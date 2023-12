So sehen Sie den Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen live im TV

Wer überträgt Nordische Kombination? Am Wochenende geht es weiter mit dem Weltcup in Lillehammer. Alle Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Stream.

01.12.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Nordische Kombination live im TV: In Lillehammer starten die Nordischen Kombiniererinnen in die Weltcup-Saison 2023/24. Während die Männer bereits verganene Woche in Ruka in die Saison gestartet sind, mussten sich die Frauen noch ein wenig gedulden.

In Norwegen messen sich die Kombiniererinnen am Freitag und Samstag bei zwei Einzelwettkämpfen. Am Freitag und Samstag steht die Normalschanze (Hillsize 100) auf dem Zeitplan. Danach messen sich die Kombiniererinnen im Langlauf.

Welcher Sender überträgt heute die Nordische Kombination im Fernsehen? Wo findet heute die Nordische Kombination der Frauen statt? Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Übertragung im Livestream und Fernsehen der Nordischen Kombination heute in Lillehammer.

Nordische Kombination der Frauen heute live in Lillehammer: Sender, Zeitplan und TV-Termine im Überblick

Freitag, 1.12.2023

12 Uhr: Skispringen Normalschanze Fernsehen: live auf Eurosport 2 (ab 11.46 Uhr), Highlights auf ORF1 14.10 Uhr: Langlauf 5 km Fernsehen: live Eurosport 1 (ab 14.07 Uhr), auf ORF1 (ab13.45 Uhr) und im ZDF (ab 14.05 Uhr) Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek

Samstag, 2.12.2023 9.50 Uhr: Skispringen Normalschanze Fernsehen: live auf Eurosport 2 (ab 9.40 Uhr) 13.30 Uhr: Langlauf 5 km Fernsehen: live auf Eurosport 1 (ab 13.20 Uhr), auf ORF1 (ab 13.30 Uhr) und im ZDF (ab 13.30 Uhr) Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



Der Sender Eurosport 1 ist in Deutschland frei empfangbar. Das Skispringen der Frauen beim Weltcup der Nordischen Kombination in Lillehammer wird auf Eurosport 2 gezeigt. Dieses Programm ist nicht überall frei empfangbar.

Den Weltcup der Nordischen Kombination in Lillehammer können Sie auch beim österreichischen TV-Sender ORF1 sehen. Das erste Fernseh-Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Lillehammer: Übertragung der Nordischen Kombination der Frauen 2023/24 live im Stream

Am Freitag und Samstag wird der Welcup der Nordischen Kombination 2023/24 aus Lillehammer (Norwegen) zum Teil kostenlos im Free-TV bei ZDF und Eurosport übertragen. Im Internet gibt es einen Livestream vom Langlaufen der Kombiniererinnen unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Diese Deutschen starten bei der Nordischen Kombination in Lillehammer

Auf der Startliste des Weltcups der Nordischen Kombiniererinnen in Norwegen stehen aus dem DSV-Team: Magdalena Burger, Nathalie Armbruster, Svenja Würth, Maria Gerboth, Cindy Haasch und Jenny Nowak.

