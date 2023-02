TV und Live-Stream: Infos zum Kombinierer-Weltcup in Oberstdorf

Nordische Kombination live im Fernsehen und TV-Stream: Am Wochenende kämpfen die DSV-Athleten in Oberstdorf um die Germany Trophy. Alles zur Übertragung.

02.02.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Zwei Jahre nach der Nordischen Ski-WM 2021 versammelt sich die Weltspitze der Nordischen Kombinierer am Wochenende erneut in Oberstdorf. Diesmal geht's um Weltcup-Punkte. Auf dem Plan stehen das Springen von der Großschanze und der 10 Kilometer Langlauf.

Nach dem Podest-Erfolg des Allgäuers Julian Schmid beim renommierten Seefeld-Triple am vergangenen Wochenende und der soliden Teamleistung der DSV Athleten, darf man bei der Nordischen Kombination in Oberstdorf auf einen Erfolg hoffen.

Gekämpft wird im Allgäu dann erstmals auch um die "German Trophy". In diesem Wettbewerb wird der Sieger der Weltcup-Serie in Deutschland gekürt. In die Wertung fließen die Rennen in Klingenthal, Oberstdorf und Schonau ein.

Nordische Kombination der Männer in Oberstdorf 2023 heute live im Fernsehen und Stream - die Übertragung

Nordische Kombination am Samstag (4. Januar) im TV und Stream 11:45 Uhr : Weltcup Nordische Kombination Einzel Männer, Skispringen (Großschanze) - in der ARD oder hier online im Live-Stream 14.45 Uhr: Weltcup Nordische Kombination Einzel Männer, Langlauf - in der ARD oder hier online im Live-Stream

Nordische Kombination am Sonntag (5. Januar) im TV und Stream

10:15 Uhr: Weltcup Nordische Kombination Skispringen Männer - in der ARD oder hier online im Live-Stream



Wer mehr von der Nordischen Kombination in Oberstdorf live im Fernsehen sehen möchte und nahe der Grenze zu Österreich wohnt, hat Glück. ORF1 überträgt zum Beispiel das Springen der Herren am Samstag ab 14.20 Uhr.

Wie lief es für die Kombinierer im vergangenen Weltcup-Rennen in Seefeld?

Beim Seefeld-Triple haben die DSV-Athleten im vorderen Feld abgeschnitten. Bestplatzierter aus dem Deutschen Team war der Oberstdorfer Julian Schmid mit dem zweiten Platz. Danach folgten Vinzenz Geiger, der nach dem Springen als Zweiter in die Loipe startete und schlussendlich auf dem vierten Platz landete. Eric Frenzel und der Oberstdorfer Johannes Rydzek schafften die Ränge 14 und 17.

In Oberstdorf haben nun also drei Athleten aus dem deutschen Team Heimvorteil: Schmid, Geiger und Rydzek - alle kommen aus der Wintersportgemeinde. Den weiteren Fahrplan für die Nordische Kombination finden Sie hier.

