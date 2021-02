Formcheck vor Oberstdorf 2021: Einen Monat vor Start der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf checken wir den Leistungsstand der Allgäuer Athleten.

26.01.2021 | Stand: 13:17 Uhr

In exakt vier Wochen beginnt in Oberstdorf die Nordische Ski-WM. Die Allgäuer Top-Athleten haben am Wochenende gezeigt, wie motivierend sich die Titelkämpfe vor der Haustüre auf ihre Leistungen auswirken können. Wir unterziehen die Sportler einem Leistungscheck – und sind besonders überrascht, dass der sechsfache Kombinations-Weltmeister Johannes Rydzek im finnischen Lahti ebenso wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat wie Skiflug-Weltmeister Karl Geiger. Alle Athleten betonten aber, es sei noch ein langer Weg bis zur WM.