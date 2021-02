Die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf findet ohne Zuschauer vor Ort statt. Trotzdem kann man die Ski-WM live im TV und als Stream sehen. Die Termine.

23.02.2021 | Stand: 13:09 Uhr

Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf live im TV und als Stream sehen, das ist natürlich trotz der Corona-Einschränkungen vor Ort im Allgäu möglich. Sowohl die Eröffnungsfeier am 24. Februar, als auch die Wettkämpfe sind live im TV und Stream zu sehen.

Welcher Sender zeigt die Wettkämpfe bei der Ski WM 2021 in Oberstdorf live im Free-TV oder Stream? Das lesen Sie hier.

Die Nordische Ski-WM 2021 vom 23. Februar bis zum 7. März 2021 wird im Ersten (hier der Livestream) und im ZDF live im Free-TV übertragen. Auch Eurosport überträgt. Das betrifft die Wettkämpfe in allen Disziplinien, also

Skispringen

Langlauf

Nordische Kombination

Eurosport 1 überträgt alle Entscheidungen sowie die meisten Qualifikationen live im TV. Übertragungsbeginn ist jeweils rund 15 Minuten vor Beginn der Wettkämpfe. Eurosport bietet die Wettbewerbe auch im Livestream im Eurosport Player und kostenpflichtig bei Joyn PLUS+ an.

Eröffnungsfeier der Ski-WM live im Free-TV und als Stream

Dier Eröffnungsfeier der Ski-WM 2021 in Oberstdorf wird vom BR live im TV und als Stream gezeigt. Einen feierlichen Einzug aller Nationen, bejubelt von Fans, wird es freilich nicht geben. Trotzdem ist ein großes Programm geplant. Gegen 21 Uhr soll der Höhepunkt des Festakts beginnen. Mehr zum Programm der Eröffnungsfeier lesen Sie hier.

Das Programm der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf im Überblick

Mittwoch, 24.02.2021

12.30 Ski-Langlauf Qualifikation Frauen 5 km F

14.30 Ski-Langlauf Qualifikation Männer 10 km F

20.00 Eröffnungsfeier im Skisprungstadion

Donnerstag, 25.02.2021

15.15 Ski-Langlauf Sprint Finals Frauen 1,4 km C

15.15 Ski-Langlauf Sprint Finals Männer 1,6 km C

17.00 Skispringen Einzel Frauen HS 106

Freitag, 26.02.2021

10.15 Nordische Kombination Einzel Männer HS 106

16.00 Nordische Kombination Einzel Männer 10 km F

17.15 Skispringen Team-Wettbewerb Frauen HS 106

Samstag, 27.02.2021

10.00 Nordische Kombination Einzel Frauen HS 106

11.45 Ski-Langlauf Skiathlon Frauen 15 km C+F

13.30 Ski-Langlauf Skiathlon Männer 30 km C+F

15.30 Nordische Kombination Einzel Frauen 5 km F

16.30 Skispringen Einzel Männer HS 106

Sonntag, 28.02.2021

10.00 Nordische Kombination Teamwettbewerb Männer HS 106

13.00 Ski-Langlauf Teamsprint Finals Frauen F

13.00 Ski-Langlauf Teamsprint Finals Männer F

15.00 Nordische Kombination Teamwettbewerb Männer 4x5 km F

17.00 Skispringen Mixed Teamwettbewerb HS 106

Dienstag, 02.03.2021

13.15 Ski-Langlauf Einzel Frauen 10 km F

Mittwoch, 03.03.2021

13.15 Ski-Langlauf Einzel Männer 15 km F

Donnerstag, 04.03.2021

11.00 Nordische Kombination Einzel Männer HS 137

13.15 Skispringen Staffel Frauen 4x5 km C+F

15.15 Nordische Kombination Einzel Männer 10 km F

Freitag, 05.03.2021

13.15 Ski-Langlauf Staffel Männer 4x10 km C+F

17.00 Skispringen Einzel Männer HS 137

Samstag, 06.03.2021

10.00 Nordische Kombination Teamsprint Männer HS 137

12.30 Ski-Langlauf Einzel Frauen 30 km C

15.00 Nordische Kombination Teamsprint Männer 2x7,5 km F

16.30 Skispringen Teamwettbewerb Männer HS 137

Sonntag, 07.03.2021

12.30 Ski-Langlauf Einzel Männer 50 km C anschl. Schlussfeier

Bilderstrecke

Nordische Ski WM in Oberstdorf: Fotos von Montag, 22. Februar

Insgesamt werden bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf in den kommenden beiden Wochen bis zu 4500 Besucher erwartet. Sportler, Betreuer, Funktionäre, Journalisten. Entsprechend war im Allgäu in den vergangenen Wochen heftig diskutiert worden: Ist es vertretbar, dass die Weltmeisterschaft trotz der Corona-Pandemie stattfindet? „Ja“, meint der WM-Geschäftsführer. Denn das bisherige Konzept des Veranstalters sei zuletzt nochmals komplett auf Herz und Nieren überprüft und in Abstimmung mit allen Beteiligten nachgeschärft worden. Sprich: Der Testrhythmus wurde von bislang vier bis sechs Tagen auf 48 Stunden verkürzt.

Lesen Sie auch:

Korrekturhinweis: Die Eröffnungsfeier findet am 24.02. statt, nicht am 23.02., wie zunächst irrtümlich berichtet.