Der Zeitplan der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Am Mittwochabend wird die Weltmeisterschaft der nordischen Skisportler offiziell eröffnet. Das ist der Zeitplan der Wettkämpfe in Oberstdorf:

24.02.2021 | Stand: 11:18 Uhr

An diesem Mittwoch beginnt in Oberstdorf die Nordische Ski-Weltmeisterschaft. Am ersten WM-Tag stehen neben der Eröffnungsfeier (20 Uhr) auch erste Qualifikationen auf dem Programm. Die Langlauf-Frauen sind über fünf Kilometer klassisch (9 Uhr) gefordert, bei den Männern (10.30 Uhr) steht die doppelte Distanz auf dem Programm. Am Abend (18 Uhr) findet zudem die Qualifikation der Skisprung-Frauen statt (Fragen und Antworten zum Sport-Highlight im Allgäu, lesen Sie hier).

Deutschland gewann vor zwei Jahren in Seefeld sechs Gold- und drei Silbermedaillen. Wegen der Corona-Pandemie finden alle Wettbewerbe in Oberstdorf, das nach 1987 und 2005 zum dritten Mal WM-Gastgeber ist, ohne Publikum statt. Trotzdem kann man die Ski-WM live im TV und als Stream sehen - die Termine.

Mittwoch, 24. Februar:

12.30 Uhr: Langlauf, Qualifikation, Frauen, 5 km freie Technik

14.30 Uhr: Langlauf, Qualifikation, Männer, 10 km freie Technik

18.00 Uhr: Skispringen, Qualifikation, Frauen, Normalschanze

Donnerstag, 25. Februar:

15.15 Uhr: Langlauf, Sprint Finals, Frauen und Männer, klassisch

17.00 Uhr: Skispringen, Einzel, Frauen, Normalschanze

Freitag, 26. Februar:

10.15 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Männer, Normalschanze

16.00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Männer, 10 km Langlauf

17.15 Uhr: Skispringen, Team, Frauen, Normalschanze

Samstag, 27. Februar:

10.00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Frauen, Normalschanze

11.45 Uhr: Langlauf, Skiathlon, Frauen, 15 km

13.30 Uhr: Langlauf, Skiathlon, Männer, 30 km

15.30 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Frauen, 5 km Langlauf

16.30 Uhr: Skispringen, Einzel, Männer, Normalschanze

Sonntag, 28. Februar:

10.00 Uhr: Nordische Kombination, Team, Männer, Normalschanze

13.00 Uhr: Langlauf, Teamsprint, Frauen und Männer, freie Technik

15.00 Uhr: Nordische Kombination, Team, Männer, 4x5 km Langlauf

17.00 Uhr: Skispringen, Mixed-Team, Normalschanze

Montag, 1. März:

Ruhetag

Dienstag, 2. März:

13.15 Uhr: Langlauf, Frauen, 10 km freie Technik

18.00 Uhr: Skispringen, Qualifikation, Einzel, Frauen, Großschanze

Mittwoch, 3. März:

13.15 Uhr: Langlauf, Männer, 15 km freie Technik

17.15 Uhr: Skispringen, Einzel, Frauen, Großschanze

Donnerstag, 4. März:

11.00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Männer, Großschanze

13.15 Uhr: Langlauf, Staffel, Frauen, 4x5 km

15.15 Uhr: Nordische Kombination, Einzel, Männer, 10 km freie Technik

17.30 Uhr: Skispringen, Qualifikation, Einzel, Männer, Großschanze

Freitag, 5. März:

13.15 Uhr: Langlauf, Staffel, Männer, 4x10 km

17.00 Uhr: Skispringen, Einzel, Männer, Großschanze

Samstag, 6. März:

10.00 Uhr: Nordische Kombination, Teamsprint, Männer, Großschanze

12.30 Uhr: Langlauf, Frauen, 30 km klassisch

15.00 Uhr: Nordische Kombination, Teamsprint, Männer, 2x7,5 km

17.00 Uhr: Skispringen, Team, Männer, Großschanze

Sonntag, 7. März:

13.00 Uhr: Langlauf, Männer, 50 km klassisch

Hier finden Sie den Medaillen-Spiegel.