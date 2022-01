Odermatt feiert Heimsieg in Adelboden - Schmid stürzt

Marco Odermatt befindet sich rund vier Wochen vor Olympia weiter in Top-Form. Alexander Schmid kam beim Riesenslalom in Adelboden nicht ins Ziel.

08.01.2022 | Stand: 15:06 Uhr

Marco Odermatt ist im Riesenslalom ganz obenauf. Der Schweizer gewann am Samstag erstmals den Heim-Riesenslalom in Adelboden mit 0,48 Sekunden Vorsprung vor Manuel Feller aus Österreich. Dritter wurde der französische Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault (+0,54). Für Odermatt war es im fünften Riesentorlauf bereits der vierte Erfolg in diesem Winter.

Riesenslalom in Adelboden: Alexander Schmid scheidet aus

Deutschlands Hoffnung Alexander Schmid, der zuletzt in Alta Badia erstmals aufs Podest gerast war, hatte am legendären Chuenisbärgli wie gewohnt zu kämpfen. Nach Platz neun im ersten Durchgang stürzte der Allgäuer im zweiten Lauf und schied aus. Bester Deutscher wurde Julian Rauchfuss auf Rang 21. Fabian Gratz hatte den Finaldurchgang verpasst.

Der Riesenslalom-Klassiker in Adelboden verlangte den Ski-Stars wieder einmal alles ab. "Eines der härtesten Rennen, das ich bestritten habe. Einfach nur brutal. Jeder ist am Limit", sagte Schmid in der ARD.

Am Sonntag steht für die Herren in Adelboden noch ein Slalom auf dem Programm. Dann will Linus Straßer endlich die Norm für die Winterspiele in Peking erfüllen.

