Italiens Ski-Ass Goggia nach Verletzung vor Olympia-Comeback

Nach ihrem Sturz bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo stad die Olympia-Teilnahme von Ski-Ass Sofia Goggia in der Schwebe. Nun gibt es gute Neuigkeiten.

Die verletzte Top-Abfahrerin Sofia Goggia will nach italienischen Verbandsangaben ihr Comeback bei Olympia in Peking geben.

Die Gold-Favoritin hatte sich zuletzt am Knie verletzt, wodurch ihre Teilnahme an den Winterspielen arg in Gefahr geriet. "Ich habe ein privates Video von Sofia Goggia bekommen: Sie ist bereit, sie kommt zurück", sagte Giovanni Malagò, Chef des nationalen olympischen Komitees (Coni), am Freitag nach der Eröffnungsfeier.

"Gänsehaut", schrieb die Sportlerin selbst am Abend bei Instagram und verkündete: "Heute bin ich erstmals wieder auf Ski gestanden und weiß nicht, was ich sagen soll. Bald: Olympische Spiele in China."

Die Goldmedaillengewinnerin von 2018 in Pyeongchang hatte beim Super-G vor knapp zwei Wochen in Cortina d'Ampezzo eine schwere Verletzung im Knie erlitten, unter anderem wurden das Kreuzband und das Wadenbein lädiert. Sie verzichtete auf eine Operation und hofft stattdessen, mit Physiotherapie fit zu werden.

Ihre Anreise nach Peking verlegte sie nach hinten, weshalb sie die Eröffnungsfeier verpasste; statt Goggia brachte deren Freundin, die Snowboarderin Michela Moioli, die italienische Flagge in das Stadion in Peking.

"Ich bin sicher, dass sie herkommen kann und dann ihr Bestes gibt", sagte Moioli nach der Zeremonie. "Wir warten auf dich, Sofy!" Goggia ist die überragende Abfahrerin dieses Winters und hat vier der fünf Schussfahrten, in denen sie in der Saison am Start stand, gewonnen.

