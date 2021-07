Olympia-Athlet aus Uganda in Japan gesucht

In Japan wird nach einem Olympia-Athleten aus Uganda gesucht. Der 20 Jahre alte Gewichtheber verschwand, nachdem er die Qualifikation zu den Spielen verpasste.

In Japan wird weiter nach einem Athleten aus Uganda gesucht.

Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag unter Berufung auf Polizeikreise berichtete, tauchte der 20 Jahre alte Gewichtheber Julius Ssekitoleko auf Bildern einer Sicherheitskamera am Bahnhof der Großstadt Nagoya auf, rund 200 Kilometer vom Olympia-Trainingslager seines Teams in Izumisano in der Präfektur Osaka entfernt.

Gewichtheber aus Uganda verschwand vergangene Woche in Japan

Von dort war er vergangene Woche verschwunden, nachdem er die Qualifikation für die Spiele verpasst hatte. Er sollte eigentlich nach Hause fliegen. Doch er ließ einen Zettel in seinem Hotelzimmer zurück, auf dem stand, dass er in Japan arbeiten wolle.

