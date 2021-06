Portugal - Deutschland: Das sind die Stimmen zum Spiel

Ein überaus zufriedener Bundestrainer, Robin Gosens im Freundentaumel und ein besonnener Thomas Müller: Wer das Spiel wie bewertet.

19.06.2021 | Stand: 21:42 Uhr

Deutschland macht mit einem Power-Sieg gegen Portugal bei der EM die Tür zum Achtelfinale auf. Erleichterung, Freude - aber auch Besonnenheit: das sind die Stimmen zum Spiel:

Bundestrainer Joachim Löw: "Es war insgesamt eine Klasse-Leistung. Tolle Einstellung, tolle Moral. Wir haben zurecht in dieser Höhe gewonnen. Es war von Anfang an viel Tempo in den Aktionen. Ich habe erwartet, dass wir die Dinge, die wir gegen Frankreich nicht so gut gemacht haben, heute besser hinbekommen. Gosens hat eine richtig gute Partie gespielt. Er hat Torgefahr ausgestrahlt. Das ist das, was wir brauchen."

Bilderstrecke

Deutschland siegt über Portual: Das war in Kempten los

1 von 23 2 von 23 3 von 23 4 von 23 5 von 23 6 von 23 7 von 23 8 von 23 9 von 23 10 von 23 11 von 23 12 von 23 13 von 23 14 von 23 15 von 23 16 von 23 17 von 23 18 von 23 19 von 23 20 von 23 21 von 23 22 von 23 23 von 23 Jede Menge Autocorsos: In Kempten feierten die Fans den Sieg der Nationalmannschaft über Portugal mit Gehupe und fahnenbehängten Autos. Vergleichsweise ruhig blieb es vor den Kneipen, die große TV-Screens aufgestellt hatten. Vielleicht lag das ja an den schwülen Temperaturen. Bild: Ralf Lienert Jede Menge Autocorsos: In Kempten feierten die Fans den Sieg der Nationalmannschaft über Portugal mit Gehupe und fahnenbehängten Autos. Vergleichsweise ruhig blieb es vor den Kneipen, die große TV-Screens aufgestellt hatten. Vielleicht lag das ja an den schwülen Temperaturen. Bild: Ralf Lienert 1 von 23 Fußball Europameisterschaft - Football Euro 2020 - Vorrunde - Deutschland besiegt Portugal mit 4:2 - Szenen aus kempten - viele Kemptener schauen sich die Spiele open Air in Gaststätten an - Autokorso durch Kmepten - Deutsche Fahnen - Scharz-rot-gold - hier am Freudenberg - Jubel in der Stadt Bild: Ralf Lienert Fußball Europameisterschaft - Football Euro 2020 - Vorrunde - Deutschland besiegt Portugal mit 4:2 - Szenen aus kempten - viele Kemptener schauen sich die Spiele open Air in Gaststätten an - Autokorso durch Kmepten - Deutsche Fahnen - Scharz-rot-gold - hier am Freudenberg - Jubel in der Stadt Bild: Ralf Lienert

Michael Ballack (Früherer DFB-Kapitän und Experte bei Magenta TV): "Die Mannschaft hat das hervorragend umgesetzt. Wir müssen sachlich bleiben und die Sache gut einordnen. Es war ein wichtiger Erfolg. Es war gut, dass Joachim Löw bei seiner Strategie geblieben ist. Heute ist es 100 Prozent aufgegangen. Da ist noch alles drin in der Gruppe, deswegen dürfen wir uns nicht zurücklehnen."

Robin Gosens: "Unwirklich fühlt es sich an. Schöner kann es nicht sein. Mehr kannst Du Dir nicht wünschen. Ich glaube, dafür hat mich der Trainer aufgestellt, dass ich meine Offensivkraft einbringe. Die Jungs haben mich gesucht, da bin ich natürlich sehr happy drüber."

Thomas Müller: "Die Stimmung gerade bei Länderspielen ist nicht so euphorisch. Aber wenn man so gute offensive Szenen hat, dann kocht der Kessel. Aber wir haben auch ein paar Dinge verbessert. Wir haben spielerisch und nach vorn viel Gutes gesehen. Jetzt haben wir die drei Punkte, die wir unbedingt benötigt haben. Jetzt dürfen wir nicht überdrehen, wir haben die Ungarn gesehen. Man darf so eine kleine Euphorie auch ein bissschen spüren, aber wir müssen auch sachlich bleiben. Ich denke, wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt."

Bilderstrecke

Portugal gegen Deutschland: Die Bilder des Spiels

1 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius/dpa 2 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius/dpa 3 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius/dpa 4 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius/dpa 5 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Federico Gambarini/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Federico Gambarini/dpa 6 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Matthias Schrader Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Matthias Schrader 7 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Federico Gambarini/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Federico Gambarini/dpa 8 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Matthias Balk/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Matthias Balk/dpa 9 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Philipp Guelland/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Philipp Guelland/dpa 10 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Matthias Balk Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Matthias Balk 11 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christof Stache Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christof Stache 12 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Philipp Guelland/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Philipp Guelland/dpa 13 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Federico Gambarini/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Federico Gambarini/dpa 14 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Federico Gambarini/dpa Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Federico Gambarini/dpa 15 von 15 Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius Nach der Auftaktspleite der Befreiungsschlag: Deutschland siegt mit 4:2 gegen Portugal. Das sind die besten Fotos des Spiels. Bild: Christian Charisius 1 von 15 Gosens ballert auf das Tor, Gnabry liegt. Bild: Christian Charisius/dpa Gosens ballert auf das Tor, Gnabry liegt. Bild: Christian Charisius/dpa

Lesen Sie auch

Fußball-EM 2021 So spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich

Kai Havertz: "Wir können erstmal zufrieden mit der Leistung sein genau wie mit dem Sieg. Ich freue mich natürlich über das Tor, aber die kühle Art ist eher so meine Spielweise. Es war wichtig für uns, dass wir nach dem verlorenen Spiel gegen Frankreich nicht alles über den Haufen werfen, sondern bei unserer Linie bleiben. Wir vertrauen dem Trainer, wir vertrauen dem System. Deshalb sind wir froh, heute das Spiel gewonnen zu haben. Ungarn ist eine defensiv starke Mannschaft, die alles daran setzt, kein Tor zu kassieren. Bei der EM ist jeder Gegner stark."

Lesen Sie auch: Das ging gerade noch einmal gut: Frankreich hat dank seiner Angriffswucht einen bösen Patzer bei der Fußball-Europameisterschaft abgewendet.