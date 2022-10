Pressestimmen zur Bayern-Gala: "Lewandowski zieht frustriert ab"

Der FC Bayern München triumphiert in der Champions League gegen den FC Barcelona. Die internationalen Pressestimmen nach dem 3:0-Sieg im Überblick.

27.10.2022 | Stand: 09:44 Uhr

Was für ein Abend für den FC Bayern München: Durch den deutlichen 3:0-Sieg beim FC Barcelona holen sich die Münchner den Gruppensieg in der Champions League. Sadio Mané (10. Minute), Eric Maxim Choupo-Moting (31.) und Benjamin Pavard (90.+5) schossen die Tore für die Münchner, die nach dem fünften Sieg im fünften Spiel die Gruppe D uneinholbar vor Inter Mailand anführen.

Barcelona mit Bayerns Ex-Stürmer Robert Lewandowski hatte dagegen schon vor dem Spiel keine Chance mehr auf das Achtelfinale gehabt. Die Barca-Spieler sahen sich die Begegnung zwischen Inter Mailand und Viktoria Pilsen (4:0) zusammen in den Katakomben des Camp Nou an.

So war ein Aufbäumen gegen die Bayern natürlich schwer: Die Gäste machten dann genau das, was die Verantwortlichen in Barcelona schon geahnt hatten. Der FC Bayern zeigte keine Gnade mit dem Dauerrivalen und ging voll auf den Gruppensieg. Ex-Kollege Robert Lewandowski erlebte einen ganz bitteren Abend.

FC Barcelona gegen FC Bayern München: Pressestimmen aus Spanien

Die internationale Presse nahm das Aufeinandertreffen der beiden Clubs genau unter die Lupe. Hier ein Überblick über die Reaktionen:

Mundo Deportivo : „Ciao. Kaputt (im Original auf Deutsch). Bayern lässt Barcelona um Lichtjahre hinter sich.“

: „Ciao. Kaputt (im Original auf Deutsch). Bayern lässt Barcelona um Lichtjahre hinter sich.“ El Mundo : „Barca verabschiedet sich mit einer Niederlage gegen Bayern aus der Champions League.“

: „Barca verabschiedet sich mit einer Niederlage gegen Bayern aus der Champions League.“ Marca : „Erneutes Desaster: Barca verabschiedet sich aus der Champions League.“

: „Erneutes Desaster: Barca verabschiedet sich aus der Champions League.“ Sport: „Barca verabschiedet sich mit einer weiteren Enttäuschung aus der Champions League.“

FC Barcelona gegen FC Bayern München: Pressestimmen aus Deutschland

bild.de : "Lewandowski zieht frustriert ab! Erst das vorzeitige Champions-League-Aus, dann eine bittere 0:3-Heimpleite gegen die Bayern!"

: "Lewandowski zieht frustriert ab! Erst das vorzeitige Champions-League-Aus, dann eine bittere 0:3-Heimpleite gegen die Bayern!" Augsburger Allgemeine : "Beim nächtlichen Besuch des gefrusteten Robert Lewandowski in der Bayern-Kabine hielten sich die Münchner lieber zurück. Hochzufrieden verließ das Starensemble von Trainer Julian Nagelsmann nach der 3:0-Machtdemonstration im Camp Nou den Fußball-Tempel, während der Weltfußballer künftig in Europas zweiter Liga auflaufen muss."

: "Beim nächtlichen Besuch des gefrusteten Robert Lewandowski in der Bayern-Kabine hielten sich die Münchner lieber zurück. Hochzufrieden verließ das Starensemble von Trainer Julian Nagelsmann nach der 3:0-Machtdemonstration im Camp Nou den Fußball-Tempel, während der Weltfußballer künftig in Europas zweiter Liga auflaufen muss." Münchner Merkur: "Lewandowski gedemütigt: FC Bayern zeigt gegen Barca keine Gnade - Elfer-Ärger um Ex-Münchner."

FC Barcelona gegen FC Bayern München: Pressestimmen aus England

Daily Mail : „Der FC Bayern macht Xavi und Co. das Leben schwer, nachdem sie bereits vorher K.o. waren.“

: „Der FC Bayern macht Xavi und Co. das Leben schwer, nachdem sie bereits vorher K.o. waren.“ Guardian: „Gedemütigtes Barca steigt in die Europa League ab.“

FC Barcelona gegen FC Bayern München: Pressestimmen aus Frankreich

Le Parisien : „Barcas Albtraumabend: Von Bayern gedemütigt und ausgeschieden.“

: „Barcas Albtraumabend: Von Bayern gedemütigt und ausgeschieden.“ L‘Équipe: „Barca machtlos.“

Lesen Sie auch