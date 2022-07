Pressestimmen zu Deutschland-Österreich: "Erst Dusel, dann Jubel"

Die deutschen Fußball-Frauen schlagen Österreich und sind im EM-Halbfinale. "Ein hartes Stück Arbeit", heißt es in den Pressestimmen. Der Überblick.

22.07.2022 | Stand: 09:53 Uhr

Bei der Fußball-Europameisterschaft sind die deutschen Frauen im Halbfinale. Der 2:0-Sieg gegen aggressive Österreicherinnen war ein hartes Stück Arbeit für die DFB-Elf. Hier die Pressestimmen zum deutschen Sieg.

"Andere Teams mögen insgesamt talentiertere Spielerinnen (Frankreich) haben oder über den Heimvorteil verfügen (England). Aber Deutschland, die alte Turniermannschaft, ist immer schwer zu schlagen. Wembley ist nur noch einen Schritt entfernt." Zeit

"Die beachtliche Reise des österreichischen Nationalteams bei der Fußball-EM 2022 in England ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann musste sich im Viertelfinale Deutschland mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Das ÖFB-Team tappte dabei in eine Pressingfalle, hatte aber auch beim „Aluminiumfestival“ von Brentford Pech." ORF

Fußball-EM der Frauen: "Bann gebrochen, Wembley winkt"

"Niederlage im Prestigeduell beendet Österreichs Halbfinaltraum" Kleine Zeitung

"Vierter Sieg im vierten Spiel. Diesmal war es ein hartes Stück Arbeit." RTL

EM in England "Bewundernswert": DFB-Frauen ohne Gegentor im Halbfinale

"Erst Dusel, dann Jubel: DFB-Frauen nach 2:0-Erfolg gegen Österreich im EM-Halbfinale" Hamburger Morgenpost

Deutschland-Österreich: "Packende Partie"

"Wer dachte, dass die Österreicherinnen, was Tempo und Power angeht, mit den Deutschen nicht würden mithalten können, sah sich in einer hin und her wogenden Auseinandersetzungen oft eines Besseren belehrt: sie verteidigten mit Verve, insbesondere in Person von Georgieva, und sie gingen bei Umschaltaktionen gerne direkt zur Attacke über." FAZ

"Halbfinale! Popp bestraft Mega-Bock" Sport1

"Bann gebrochen, Wembley winkt: DFB-Frauen zittern sich ins Halbfinale" Spox.com

"Am Ende einer packenden Partie jubeln die DFB-Frauen um Alexandra Popp über einen glücklichen Viertelfinal-Sieg." Welt

"Deutschland war im Viertelfinale gegen Österreich defensiv mitunter stark gefordert. Wie gut, dass sich das DFB-Team auf eine glänzend aufgelegte Lena Oberdorf verlassen konnte." Kicker

