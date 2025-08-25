Icon Menü
Radsport: Böse Überraschung für Vingegaard-Team: Räder gestohlen

Radsport

Böse Überraschung für Vingegaard-Team: Räder gestohlen

Erst gewinnt Rad-Profi Jonas Vingegaard die zweite Vuelta-Etappe, dann wird sein Team Opfer eines Diebstahls. Die Ermittlungen der Polizei laufen, während auf die Team-Mechaniker harte Arbeit wartet.
Von dpa
    Dem Team von Spitzenfahrer Jonas Vingegaard (r.) sind Räder geklaut worden.
    Dem Team von Spitzenfahrer Jonas Vingegaard (r.) sind Räder geklaut worden. Foto: Matteo Secci/ZUMA Press Wire/dpa

    Nur wenige Stunden nach dem Etappensieg von Jonas Vingegaard bei der Vuelta ist bei seinem Team Visma Lease a Bike eingebrochen worden. Aus dem Lastwagen der Mechaniker wurden mehrere Fahrräder gestohlen, wie das Team mitteilte.

    Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard hatte am Sonntag trotz eines Sturzes die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und auch die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der 28-Jährige ist auch der große Favorit auf den Gesamtsieg.

    Team Visma: Polizei ermittelt

    Die 80. Austragung der Vuelta am Samstag war in Italien gestartet. Am Montag wartet mit dem dritten Teilstück von San Maurizio Canavese nach Ceres über 134,6 Kilometer die nächste Etappe auf italienischem Boden.

    «Unsere Mechaniker arbeiten hart daran, dass das Team für die dritte Etappe bestens vorbereitet ist», erklärte Vingegaards Team. Den Angaben zufolge hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

