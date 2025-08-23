Deutschland Tour: Lipowitz setzt Rennen fort

Der Tour-de-France-Dritte Florian Lipowitz ist trotz seines Crashs am Freitag bei der Deutschland Tour an den Start zur dritten Etappe gegangen. «Ich habe Blessuren, aber soweit ist es ganz in Ordnung. Wir müssen schauen, wie es sich im Rennen anfühlt. Ich bin auf jeden Fall froh, am Start zu stehen», sagte Lipowitz vor dem 175,7 Kilometer langen Teilstück von Arnsberg nach Kassel.

Lipowitz musste auf der zweiten Etappe nach einem Sturz des deutschen Meisters Georg Zimmermann ausweichen und war gegen einen Stromkasten geprallt. Der 24-Jährige klagt vor allem über Schmerzen an der rechten Hand, hat aber auch Prellungen an der Schulter und am Schlüsselbein davongetragen. Es sei im Team länger diskutiert worden, ob er das Rennen fortsetzen soll.

In der Gesamtwertung abgeschlagen

«Am Ende geht die Gesundheit vor, und vor allem die Sicherheit. Ich muss schauen, wie es beim Bremsen geht», so Lipowitz weiter. In der Gesamtwertung spielt der deutsche Hoffnungsträger keine Rolle mehr, nachdem er mit über acht Minuten Rückstand ins Ziel gekommen war.

Auch der gestürzte Zimmermann setzte am Samstag das Rennen fort. Die fünftägige Rundfahrt endet am Sonntag in Magdeburg.