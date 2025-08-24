Spielabbruch in Heiligkreuz: Was passierte da im Spiel gegen Türk Gücü Füssen? Die Vorwürfe klingen hart

Was genau da am Sonntagnachmittag (24. August 2025) auf dem Sportplatz in Heiligkreuz, dem Stadtteil im Nordwesten von Kempten, passierte, ist noch vollkommen offen und wird vermutlich ein Sportgericht herausfinden müssen. Jedenfalls wurde das Spiel der Kreisklasse Allgäu 4 zwischen dem SV Heiligkreuz und Türk Gücü Füssen vom Unparteiischen Mitte der zweiten Halbzeit abgebrochen. Davor dürften sich unschöne Szene auf dem Spielfeld abgespielt haben.
Fußball-Kreisklasse Allgäu 4
