Rauchzeichen für die Oberliga

Crunch time. Play-offs. Die schönste Zeit des Jahres... Worte, die jedem Eishockeyfan einen wohligen Schauer über den Rücken jagen. Für den ECDC Memmingen ist es so weit: Der Bayernliga-Meister startet am Freitag zuhause am Hühnerberg (20 Uhr) ins Viertelfinale, das darüber entscheidet, ob die Indians in die Oberliga aufsteigen oder nicht. Gegner in der Serie "Best-of-5": Derbyrivale HC Landsberg. Über 3.000 Zuschauer werden die Memminger Eissporthalle in ein Tollhaus verwandeln. allgaeu.life hat sich mit ECDC-Topstürmer Daniel Huhn (30) über die Ambitionen der Indianer unterhalten: