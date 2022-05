Relegations-Kracher in der Bundesliga: So sehen Sie Hertha gegen HSV live im Free-TV!

Die Relegation heute zur Bundesliga: Der HSV trifft heute am 19.5. 22 auf Hertha BSC. Kommt das Spiel im Free-TV? Alles zur Übertragung im TV und im Stream.

19.05.2022 | Stand: 08:29 Uhr

Bundesliga-Relegation heute im TV und Live-Stream: Wer ist nun wirklich der Big-City-Club? Mit seinem 2:1 in der 90 Minute hat der Stuttgarter Wataru Endo nicht nur seinen VfB gerettet. Gleichzeitig köpfte er Hertha BSC Berlin in die Relegation. Und die "Alte Dame" muss gegen den Hamburger SV um den Klassenerhalt bangen. Dabei hatte die Hertha - mit einem mit vielen hundert Millionen Euro befeuerten Kader - vor Saisonbeginn noch das Ziel "internationale Plätze" ausgegeben.

Die Hamburger dagegen haben nach fünf Siegen in Folge Rückenwind - und wollen die 2. Bundesliga nach vier Jahren hinter sich lassen. Wir klären die wichtigsten Fragen zur Übertragung. Wo läuft die Relegation im Fernsehen - und wird sie sogar im Free TV übertragen?

Kommt die Relegation der Bundesliga 2022 im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans in Deutschland: Die Relegation 2022 wird heute im Free-TV - also im frei empfangbaren Fernsehen übertragen! Der Sender Sat.1 zeigt sowohl Hinspiel als auch Rückspiel der Relegation Hertha BSC gegen Hamburger SV im Free-TV und im kostenlosen online Stream. Wer die beiden Aufstiegs bzw. Abstiegsspiele lieber woanders sehen will, kann auch bei SKY einschalten.

Datum: Wann kommen die Spiele der Relegation 2022 im TV?

Hertha BSC und HSV treffen am

Heute, Donnerstag, 19. Mai 2022

Montag, 23. Mai 2022

aufeinander. Die Hertha hat am Donnerstag ihr Heimspiel, am Montag sind dann die Hamburger dran. Aber es gibt eine wichtige Änderung, denn:

Neue Regel in der Relegation: Was ist mit dem Auswärtstor?

Wie auch in Champions- und Europa-League gibt es auch in der Bundesliga-Relegation keine Auswärtstor-Regel mehr. Das ist erst seid dieser Saison so. Heißt ganz praktisch: Wer am Ende der beiden Spiele mehr Tore hat, spielt in der Saison 2022/2023 in der Bundesliga. Herrscht Gleichstand, geht es erst in die Verlängerung und danach eventuell ins Elfmeterschießen.

Bundesliga Relegation 2022: Wann ist Anpfiff?

Anpfiff bei den Partien ist jeweils 20.30 Uhr. Die Übertragung bei Sat.1 beginnt um 19.30 Uhr.

Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger SV: Wie ist die Ausgangslage?

Stimmungstief bei Hertha BSC Berlin. Mit vielen, vielen Millionen und ambitionierten Zielen finden sich die Herthaner am Ende der Bundesliga-Saision 21/22 auf dem 16. Platz wieder. Und müssen um den Klassenerhalt bangen.

Für den Berliner Trainer Felix Magath, ein echtes Idol aus den glorreichen Hamburger Zeiten, also keine leichte Aufgabe. Mit Selbstvertrauen dagegen kommt der Gegner daher: Die Hamburger siegten fünf Mal in in Folge und kämpften sich - von der Fachpresse schon fast abgeschrieben - zurück auf den Relegations-Platz 3 in der 2. Bundesliga. Mit Simon Terodde stellen die Hamburger den Torschützenkönig der zweiten Liga - und auf ihre Fans können sich die Hanseaten verlassen. Zwei besonders wichtige Führungsspieler von Hertha und Hamburg stellen wir an dieser Stelle vor.

Hertha gegen HSV in der Relegation - da kann's heiß hergehen

Hertha BSC und der Hamburger SV, haben schon ihre Erfahrungen mit heftigen Relegationsspielen gemacht. Ein echtes Skandalspiel lieferten die Berliner.

