Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Segeln: Vettel begeistert: Franzosen gewinnen deutsches SailGP-Debüt

Segeln

Vettel begeistert: Franzosen gewinnen deutsches SailGP-Debüt

Sebastian Vettel als Gast-Steuermann, 13.000 Zuschauer auf Rügen: Das deutsche SailGP-Debüt ist ein Erfolg. Am Ende siegen die Franzosen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Sieger vor Sassnitz: Das französische Sail-GP-Team.
    Sieger vor Sassnitz: Das französische Sail-GP-Team. Foto: Jens Büttner/dpa

    Das französische Team hat die deutsche SailGP-Premiere vor Rügen gewonnen. Vor 13.000 Zuschauern in Sassnitz setzten sich die Franzosen in der schnellsten Segelliga der Welt vor Emirates GBR und Australiens Bonds Flying Roos durch. Das deutsche SailGP-Team hatte nach den ersten sieben Rennen Platz fünf belegt und den ersten Finaleinzug in seiner zweijährigen Teamgeschichte dadurch nur um drei Punkte verpasst.

    «Ich nehme viele gute Erinnerungen von diesem deutschen Sail Grand Prix mit», sagte Frankreichs Steuermann Quentin Delapierre. Am Finalsonntag hatte der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel kurz vor dem Rennbeginn das Steuer des deutschen Katamarans übernommen und damit für großen Jubel bei den Fans gesorgt. Der 38-Jährige hatte das deutsche Team 2023 zusammen mit Initiator Thomas Riedel gegründet und ist weiterhin ist Miteigentümer. «Es war eine besondere Woche hier», sagte Vettel.

    Das deutsche Team beim Sail-GP vor Rügen.
    Das deutsche Team beim Sail-GP vor Rügen. Foto: Jens Büttner/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden