Alpine Ski-WM 2023: Das müssen Sie zu den Rennen in den französischen Alpen wissen

Frankreich ist 2023 Gastgeber der 47. Ski-Alpin-Weltmeisterschaft. Wir haben den Überblick über alle Wettkämpfe im Skigebiet Trois Vallées.

17.10.2022 | Stand: 12:04 Uhr

Das Skigebiet Trois Vallées ist Austragungsort der Ski-Alpin-Weltmeisterschaft 2023 mit den Standorten Courchevel und Méribel. Im Februar wird dann in 13 Wettbewerben um eine Goldmedaille gekämpft.

Als Ausrichter hatte sich neben Courchevel auch Saalbach-Hinterglemm in Österreich beworben. Den Zuschlag erhielt Courchevel / Méribel mit 9:6 Stimmen. Zum vierten Mal in der Geschichte finden die alpinen Welttitelkämpfe damit in Frankreich statt. In Chamonix wurden sie 1937 und 1962, in Val d’Isère vor 13 Jahren ausgetragen.

Wann ist die Alpine Ski-WM 2023?

Die Alpine Ski-Weltmeisterschaft findet vom 6. Februar bis zum 19. Februar 2023 statt. In zwei Jahren findet die WM dann in Österreich in Saalbach-Hinterglemm statt.

Und 2027? Da hatte sich ja auch Garmisch-Partenkirchen beworben. Aber: Wieder keine alpine Ski-WM in Deutschland. Garmisch-Partenkirchen ist mit seiner Bewerbung für 2027 gescheitert. Es sollte die dritte Ski-WM in Garmisch werden. Den Zuschlag bekam Crans-Montana in der Schweiz.

Wo finden die Wettbewerbe der Alpinen Ski-WM statt?

Die Frauen ermitteln in Méribel auf dem "Roc de Fer" ihre Medaillengewinnerinnen. Die Herren fahren in Courchevel und werden auf der neuen Piste "Eclipse" auf die Jagd nach Edelmetall gehen. Beide Orte liegen in den französischen Alpen und sind nur eine knappe halbe Autostunden voneinander entfernt.

Auf welchen Pisten wird um Medaillen gefahren?

L'Éclipse ist die eigens für die Finals des Weltcups 2022 geschaffene Strecke. Bei der Ski Alpin WM 2023 finden die Kombination, der Super-G auf 1880 Höhenmetern, die Abfahrt auf 2235 Metern sowie der Riesenslalom als auch der Slalom der Männer auf der Strecke statt. Zieleinfahrt ist in Chourchevel, Le Praz.

Roc de Fer ist die Strecke in Méribel. Hier finden neben Kombination, Super-G, Abfahrt, sowie Riesenslalom (1830 Höhenmeter) als auch Slalom der Frauen auch die Parallel-Events (auf 1555 Metern) statt. Die Einfahrt ins Ziel für die Rennen auf der der Strecke in Méribel ist in La Chaudanne (1432 Meter). Die Strecke Roc de Fer ist 30 Jahre alt. Am 13. Februar 1992 gewann Florence Masnada mit Bronze die erste Medaille auf dieser Strecke.

Wie im italienischen Cortina d’Ampezzo in den Dolomiten im Jahr 2021 werden in Frankreich im Februar 2023 wieder 13 Titel vergeben.

Das Programm der Ski Alpin WM 2023 mit allen Wettkampf-Terminen

An allen 12 Wettkampftagen finden in sieben Kategorien Rennen statt. Sowohl für die Frauen als auch die Männer unterbricht die WM den Weltcup. Am 10. Februar und am 13. Februar finden keine Wettkämpfe statt.

Laut Zeitplan werden in den jeweiligen Kategorien an zwei aufeinander folgenden Tagen sowohl die Wettkämpfe der Männer als auch der Frauen ausgetragen.

Jede Nation darf pro Wettkampf maximal vier Starter stellen. Die Nationen, die den Titelverteidiger oder die Titelverteidigerin stellen, erhalten einen extra Startplatz. Deutschland blieb bei der WM in Italien 2021 ohne Goldmedaille.

Die Alpine Ski WM 2023 in Frankreich im Überblick: Zeitplan, Titelverteidiger:in

Montag, 6. Februar 2023, 11 Uhr, Kombination der Damen in Méribel, Titelverteidigerin: Mikaela Shiffrin (USA)

in Méribel, Titelverteidigerin: Mikaela Shiffrin (USA) Dienstag, 7. Februar 2023, 11 Uhr, Kombination der Herren , Courchevel, Titelverteidiger: Marco Schwarz (Österreich)

, Courchevel, Titelverteidiger: Marco Schwarz (Österreich) Mittwoch, 8. Februar 2023, 12 Uhr, Super-G der Damen , Méribel, Titelverteidigerin: Lara Gut-Behrami (Schweiz)

, Méribel, Titelverteidigerin: Lara Gut-Behrami (Schweiz) Donnerstag, 9. Februar 2023, 12 Uhr, Super-G der Herren , Courchevel, Titelverteidiger: Vincent Kriechmayr (Österreich)

, Courchevel, Titelverteidiger: Vincent Kriechmayr (Österreich) Samstag, 11. Februar 2023, 12 Uhr, Abfahrt der Damen , Méribel, Titelverteidigerin: Corinne Suter (Schweiz)

, Méribel, Titelverteidigerin: Corinne Suter (Schweiz) Sonntag, 12. Februar 2023, 12 Uhr, Abfahrt der Herren , Courchevel, Titelverteidiger: Vincent Kriechmayr (Österreich)

, Courchevel, Titelverteidiger: Vincent Kriechmayr (Österreich) Dienstag, 14. Februar 2023, 13 Uhr, Parallel-Rennen der Herren und Damen , Méribel, Titelverteidiger: Mathieu Faivre (Frankreich), Marta Bassino (Italien), Katharina Liensberger (Österreich)

, Méribel, Titelverteidiger: Mathieu Faivre (Frankreich), Marta Bassino (Italien), Katharina Liensberger (Österreich) Mittwoch, 15. Februar 2023, 13 Uhr, Team Event, Parallel-Rennen, Méribel, Titelverteidiger Norwegen

Méribel, Titelverteidiger Norwegen Donnerstag, 16. Februar 2023, 10 Uhr, Riesenslalom der Damen , Méribel, Titelverteidigerin: Lara Gut-Behrami (Schweiz)

, Méribel, Titelverteidigerin: Lara Gut-Behrami (Schweiz) Freitag, 17. Februar 2023, 10 Uhr, Riesenslalom der Herren , Courchevel, Titelverteidiger: Mathieu Faivre (Frankreich)

, Courchevel, Titelverteidiger: Mathieu Faivre (Frankreich) Samstag, 18. Februar 2023, 10 Uhr, Slalom der Damen , Méribel, Titelverteidigerin: Katharina Liensberger (Österreich)

, Méribel, Titelverteidigerin: Katharina Liensberger (Österreich) Sonntag, 19. Februar 2023, 10 Uhr, Slalom der Herren, Courchevel, Titelverteidiger: Sebastian Foss-Solevåg (Norwegen)

Verschiebungen zum Beispiel aufgrund des Wetters sind jederzeit möglich

Die Alpine Ski-WM 2023 im TV und im Stream

Die Ski-Weltmeisterschaft ist live bei ARD und ZDF zu sehen. Die beiden Sender übertragen die Wettbewerbe im Free-TV abwechselnd. Eurosport zeigt alle Rennen der Ski-WM 2023 live im TV.

Einen Livestream von den einzelnen Rennen gibt es natürlich auch. Auch vor dem PC, Laptop, Smartphone oder Tablet sitzen Sie bei ARD und ZDF in der ersten Reihe. Pay-TV-Sender DAZN serviert seinen Kunden einen Stream über Eurosport von der Alpinen Ski-WM 2023 in den französischen Alpen.