So sehen Sie den Slalom der Herren aus Chamonix live

Vor der Alpinen Ski-WM steht am Samstag noch ein Weltcup-Slalom in Chamonix für die Männer an. Der wird im TV und Online-Live-Stream übertragen. Alle Infos.

02.02.2023 | Stand: 14:58 Uhr

Mit großer Dominanz führt der Schweizer Ski-Superstar Marco Odermatt die Tabelle des Alpinen Ski-Weltcups an. Bester Deutscher ist momentan der Münchner Linus Straßer auf Rang 21. Allerdings hat beim Rennen in Cortina d'Ampezzo ein Team-Kollege - der Allgäuer Andreas Sander - für die Hoffnungsmomente gesorgt: Er verpasste einen Podestplatz mit Rang vier nur knapp.

Am Samstag haben die DSV-Fahrer die letzte Chance vor der Alpinen Ski-WM. In Chamonix (Frankreich) messen sich die Top-Sportler im Slalom. Das Rennen wird live im TV und Online im Stream übertragen.

Schaffen es die Deutschen Ski-Alpin-Fahrer beim Weltcup-Slalom in Chamonix (Frankreich) aufs Treppchen? Und kann Odermatt seinen Vorsprung ausbauen? Wir sagen Ihnen, wo Sie das Rennen verfolgen können.

So sehen Sie das Slalom-Rennen am Samstag im TV und Stream

Der erste Lauf der Männer steht am Samstag um 9.30 Uhr im Programm, um 12.30 Uhr soll dann der zweite Lauf folgen (Änderungen sind kurzfristig möglich). Mehrere TV-Sender übertragen den letzten Weltcup vor der Alpinen Ski-WM live im TV - in Deutschland haben sich die ARD und der Sender Eurosport1 die Übertragungsrechte gesichert.

Die ARD überträgt ab 9.30 Uhr in der Sportschau und online hier im Live-Stream. Das ORF, das in Teilen Bayerns und des Allgäus frei zum empfangen ist, berichtet ab 9.15 Uhr über das Slalom-Rennen. Auf der Internetseite des Senders gibt es die Highlights ab Sonntagabend 21 Uhr zu sehen.

Eurosport ist im Livestream kostenlos empfangbar über Joyn oder bei Eurosport.de. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Der Weltcup in Chamonix: Das ist der Austragungsort

Chamonix-Mont-Blanc oder kurz oft Chamonix genannt ist ein Urlaubsort mit knapp 9000 Einwohnern am französischen Berg Mont Blanc in der Region Aubergenes-Rhônes-Alpes an der Grenze zur Schweiz. Die Skipiste auf der der Weltcup-Slalom gefahren wird, zählt zum Skigebiet Les Houches.

So stehen die Chancen der Deutschen beim Slalom in Chamonix am Samstag (4. Februar)

Zu den deutschen Hoffnungen auf vordere Platzierungen zählt der zuletzt etwas kriselnde Abfahrt- und Super-G-Spezialist Andreas Sander. Sander wohnt in Burgberg im Allgäu und ist in NRW in Rüggeberg aufgewachsen. Zuletzt überzeugte Sander beim Super-G in Cortina D'Ampezzo. Dort wurde der Wahl-Allgäuer vierter.

Die Veranstaltungsorte: Hier findet die Ski Alpin-WM 2023 statt

Das ist der Zeitplan für die Ski-Alpin-WM 2023: