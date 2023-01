So sehen Sie heute den Super G der Herren aus Cortina live

Cortina d'Ampezzo springt ein. Heute und morgen holen die Männer dort die Super G von Gröden und Lake Louise nach. So sehen Sie die Rennen im TV und Stream.

28.01.2023 | Stand: 09:56 Uhr

In den USA waren die Bedingungen zu Beginn des Winters 2022/2023 zu schlecht. Das Rennen der Herren in Lake Louise fiel am 26. November 2022 den Verhältnissen vor Ort zum Opfer. Heute wird der Super-G im alpinen Ski-Weltcup nachgeholt - in Cortina d'Ampezzo. Der Super-G in Gröden fiel am 16. Dezember aus. Auch der wird jetzt in Nord-Italien nachgeholt. Die Damen sind an diesem Wochenende in Tschechien in Spindlermühle aktiv.

So sehen Sie die Rennen am Wochenende auch im TV und Stream.

In der Vorwoche starteten die Damen in Cortina d'Ampezzo bei zwei Super G und einer Abfahrt.

Samstag und Sonntag übertragen das ZDF, Eurosport und auch die Nachbarn des ORF. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen. Eurosport ist im Livestream kostenlos empfangbar über Joyn oder bei Eurosport.de. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Olympia 1956 in Cortina d’Ampezzo

Cortina d’Ampezzo ist ein Skiort im Norden Italiens und ein Teil des Gebiets Dolomiti Superski. Dazu zählt auch der Passo di Falzarego mit seinen Abfahrten. Cortina d’Ampezzo war ein Austragungsort der Olympischen Winterspiele von 1956.

Ski Alpin Weltcup: Super G der Herren in Cortina d’Ampezzo

Samstag, 28. Januar 2023 11.10 Uhr: Super-G der Männer

Sonntag, 29. Januar 2023 10.15 Uhr: Super-G der Männer



Super-G der Herren heute aus Cortina im TV und Stream

Samstag, 28.1.23 ZDF zeigt ab 11.10 Uhr den Super-G aus Cortina d'Ampezzo (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Lena Kesting, Experte: Marco Büchel) Eurosport 2 überträgt ab 10.55 Uhr den Super G. ORF 1 überträgt ab 11.05 Uhr live aus Cortina d'Ampezzo (Thomas König, Co-Kommentar: Hans Knauss, Moderation: Rainer Pariasek).

Sonntag, 29.1.23 ZDF zeigt ab 10.13 Uhr den zweiten Super-G aus Nord-Italien (Reporter: Michael Pfeffer, Moderation: Lena Kesting, Experte: Marco Büchel). Eurosport 2 überträgt ab 10.05 Uhr den Super G. ORF 1 überträgt ab 10.10 Uhr live aus Cortina d'Ampezzo (Thomas König, Co-Kommentar: Hans Knauss, Moderation: Rainer Pariasek).



Zu den deutschen Hoffnungen auf vordere Platzierungen zählt der zuletzt etwas kriselnde Abfahrt- und Super-G-Spezialist Andreas Sander. Sander wohnt in Burgberg im Allgäu und ist in NRW in Rüggeberg aufgewachsen. Zuletzt überzeugte Sander auf der Streif in Kitzbühel.