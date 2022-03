So sehen Sie den Ski-Slalom der Frauen in Are heute live im TV und Stream

Wann läuft heute Skirennen im Fernsehen? Am 12.03.2022 findet in Are der Riesenslalom der Frauen statt. Infos zur TV-Übertragung, Livestream, Zeitplan, News.

11.03.2022 | Stand: 19:26 Uhr

Wann beginnt das nächste Skirennen? Beim gemütlichen Brunch am Samstagmorgen können sich Wintersportfans das nächste Ski-Rennen der Frauen in Schweden ansehen. Am Samstag, den 12.03.2022 wird der Riesenslalom der Frauen live übertragen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um den Stream und das Rennen. Die Wetteraussichten in dem schwedischen Austragungsort sind gut: Bei Temperaturen um den Nullpunkt und leichter Bewölkung könnte der Wettergott den Athletinnen hold sein.

Wann beginnt der Riesenslalom der Damen in Are? - Termine und Zeitplan am 12.03.2022

Riesenslalom Damen Are 1. Durchgang : Samstag, 12.03.2022, um 10.30 Uhr fällt der Startschuss

: Samstag, 12.03.2022, um 10.30 Uhr fällt der Startschuss Riesenslalom Damen Are 2. Durchgang: Samstag, 12.03.2022, Start um 13:45 Uhr

Das ist das Ergebnis des ersten Ski-Rennen in Are am Freitag, 11.03.2022

Nach dem ersten Lauf in Are am Feitag (11.03.2022) schaffte es Petra Vlhova aus der Slovakei ganz oben aufs Treppchen. Die Italienerin Marta Bassino fuhr die Silbermedaille ein und Sara Hector aus Schweden holte Bronze. Von den deutschen Athletinnen schaffte es keine unter die ersten 30 Plätze.

Hier könnt ihr den Wettkampf live aus Are streamen

Wo wird das Rennen übertragen? Im deutschen Free-TV wird das Rennen nicht komplett übertragen, aber das Rennen läuft trotzdem teilweise im Fernsehen.

ARD überträgt den Livestream nicht im Free-TV, aber online ist die Übertragung live zu sehen (Lesen Sie auch: Ihren Vater kennt jeder Sportfan! Das ist Skifliegen-Moderatorin Lea Wagner)

Eurosport1 : Nur der 2. Lauf wird im Fernsehen übertragen. Für den Livestream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

auf ORF und SFR2 kann man sich den Ski-Riesenslalom ebenfalls ansehen



Das sind die Favoritinnen beim Ski-Riesenslalom in Are 2022

Als Favoritinnen gelten unter anderem Mikaela Shiffrin (USA), Petra Vlhova (SVK), die Gewinnerin des ersten Durchlaufs, Michelle Gisin (SUI) und Sra Hector (SWE). Auch die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr könnte Chancen auf eine Medaille haben.

