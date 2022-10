Ski-Alpin-Weltcupkalender in dieser Saison wieder mit Rennen in Garmisch-Partenkirchen

Der Kalender für den Ski-Weltcup 2022/23 steht fest. Hier finden Sie alle Termine für die Rennen in den Disziplinen Abfahrt, Riesen-Slalom, Super-G und Kombination.

14.10.2022 | Stand: 14:09 Uhr

In Mailand hat der 53. FIS Kongress den Kalender für den Ski-Alpin-Weltcup genehmigt. Damit stehen alle Termine und Austragungsorte der Saison 2022/2023 fest. Auch in der dieser Saison fahren die Alpinen Ski-Asse in den Disziplinen Abfahrt, Riesen-Slalom, Super-G und Kombination um Weltcuppunkte und die begehrten Kristallkugeln. Auch der Standort Garmisch-Partenkirchen kehrt mit Abfahrt und Riesenslalom zurück in die Liste der Austragungsorte.

Kitzbühel darf im Veranstaltungskalender nicht fehlen. Am 20. und 21. Januar geht's die legendäre Streif oberhalb von Kitzbühel herunter. Tags darauf gibt es noch einen Slalom.

Wann sind die Termine des Ski-Weltcup der Herren 2022/2023?

Saisonstart ist am 23. Oktober in Sölden (Österreich). Der Riesenslalom macht den Auftakt. In Chamonix endet die erste Hälfte des Weltcups am 4. Februar mit dem Slalom. Dann findet die Skiweltmeisterschaft statt. Vom 6. Februar bis zum 19. Februar zeigt die Welt-Elite im Ski Alpin ihr Können in Courchevel/Meribel in Frankreich.

Ende des Monats, am 25. Februar, geht es in die zweite Hälfte der Saison mit dem Riesenslalom in Palisade Tahoe (USA). Der Weltcup endet im März. Vom 13. März bis zum 19 März sind die Finals mit Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Parallel-Event, Technik-Kombi und Speed-Kombi. Austraguntsort ist Soldeu in Andorra.

Die Kategorien in der Kürze