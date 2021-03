Was wird aus den für 40 Millionen Euro umgebauten Sportstätten in Oberstdorf, wenn die Nordische Ski-WM vorbei ist? Wie künftig alle davon profitieren könnten.

06.03.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Am Wochenende wird im Ried und am Schattenberg in Oberstdorf noch einmal um Weltmeistertitel gekämpft. Doch was wird aus den modernen für 40 Millionen Euro umgebauten Sportstadien, wenn die letzte Medaille vergeben ist und die Sportler aus aller Welt wieder abgereist sind? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Nachhaltigkeitsreport, der bei der Ski-WM in Oberstdorf vorgestellt wurde.