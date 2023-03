So sehen Sie das Skifliegen in Planica heute im TV

Weltcup-Finale im Skispringen. Vom 30. März bis 2. April 2023 fliegen Karl Geiger und Co. in Planica (Slowenien). Infos zur TV-Übertragung, Stream sowie zum Zeitplan.

31.03.2023 | Stand: 07:34 Uhr

Das letzte Weltcup-Wochenende im Skispringen steht an. Vom 30. März bis zum 2. April fliegen die besten Skispringer der Welt in Planica in Slowenien. Auf dem Programm stehen für die Männer drei Wettbewerbe im Skifliegen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Zeitplan in Planica, der Übertragung im TV und online als Stream.

Skifliegen in Planica 2023: Zeitplan und Termine

In Planica werden am Wochenende beim Skifliegen die letzten Weltcup-Punkte vergeben. Drei Wettbewerbe stehen in Slowenien auf dem Programm. Los geht's am Freitag um 15 Uhr mit dem ersten Skifliegen der Männer. Weiter geht es am 1. April 2023, bevor die Saison am Sonntag beendet wird.

Sechs der sieben deutschen Skispringer haben sich am Donnerstag in der Qualifikation für den ersten von drei Skiflug-Wettbewerben in Planica qualifiziert. Ganz vorne landeten drei Slowenen.

Karl Geiger bester Deutscher in der Quali in Planica

Bester Deutscher war der Oberstdorfer Karl Geiger, der sich mit 231,5 Metern bei guten Windbedingungen auf Platz 13 einsortierte. Für eine Überraschung sorgte Felix Hoffmann: Der 25-Jährige war am Ende als 16. zweitbester DSV-Adler.

Der Zeitplan für den Skisprung-Weltcup in Planica im Überblick

Freitag, 31. März 2023 14 Uhr: Probedurchgang der Männer 15 Uhr: Einzel-Wettkampf der Männer

Samstag, 1. April 2023 9 Uhr: Probedurchgang der Männrer 10 Uhr: Team-Wettkampf der Männer

Sonntag, 2. April 2023 9 Uhr: Probedurchgang der Männer 10 Uhr: Einzel-Wettkampf der Männer



Übertragung im TV und Livestream: Wer zeigt das Skifliegen in Planica?

Auch die Weltcup-Wettbewerbe in Planica werden live im Free-TV übertragen. Eurosport überträgt Freitag, Samstag und Sonntag alle Wettkämpfe im frei empfangbaren Fernsehen. Die ARD zeigt die Skifliegen am Wochenende ebenfalls live im Free-TV und Livestream.

Der Sender Eurosport ist nicht überall frei empfangbar. Eine deutschsprachige TV-Übertragung im Fernsehen aus Plancia in Slowenien gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.

TV-Zeiten des Weltcups in Planica auf einen Blick

Freitag, 31. März, ab 15 Uhr Skifliegen der Herren live auf ARD und Eurosport und im Stream der ARD-Sportschau

Samstag, 1. April, ab 10 Uhr Team-Wettkampf der Herren live auf ARD und Eurosport und im Stream der ARD-Sportschau

Sonntag, 2. April, ab 10 Uhr Skifliegen der Herren live auf ARD und Eurosport und im Stream der ARD-Sportschau



Was ist der Unterschied zwischen Skifliegen und Skispringen?

Beim Skifliegen sind die Schanzen größer als beim Skispringen. Sowohl Anlaufspur, als auch der Aufsprunghang sind länger. Durch die höheren Geschwindigkeiten im Anlauf und beim Flug sind wesentlich größere Weiten möglich.

Der Weltrekord im Skifliegen liegt bei 253,3 Metern. Der Österreicher Stefan Kraft flog 2017 in Vikersund/Norwegen weiter, als jemals ein Mensch mit Skiern zuvor und danach. Zum Vergleich: Beim Skispringen von einer Großschanze liegen die Weiten in der Regel zwischen 130 und 150 Metern.

Die Wettbewerbe im Skifliegen zählen zum Skisprung-Weltcup 2022/23.

Das ist die Skiflug-Schanze in Planica in Slowenien