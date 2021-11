Vorfreude auf Weltcup-Auftakt der Skispringer in Nizhny Tagil

Der Skisprung-Weltcup 2021/22 startet am 20. und 21. November in Nizhny Tagil mit zwei Einzelwettkämpfen. Die Termine, Sendezeiten und Favoriten im Überblick.

15.11.2021 | Stand: 14:22 Uhr

Der Weltcup-Auftakt der Skispringer findet in der Saison 2021/22 in Russland statt. In Nizhny Tagil, rund 1.800 Kilometer von Moskau gelegen, steigen die ersten beiden von insgesamt 36 Weltcup-Springen und -Fliegen in diesem Winter. Alle Infos zu den ersten beiden Wettkämpfen der neuen Saison im Überblick:

Die Weltcup-Springen in Nizhny Tagil finden vom 19. bis 21. November statt:

Qualifikation am Freitag: Ab 16.30 Uhr





Ab 16.30 Uhr Einzel-Wettkampf am Samstag: 1. Durchgang ab 16 Uhr, 2. Durchgang direkt im Anschluss





1. Durchgang ab 16 Uhr, 2. Durchgang direkt im Anschluss Einzel-Wettkampf am Sonntag: 1. Durchgang ab 16 Uhr, 2. Durchgang direkt im Anschluss

Diese TV-Sender und Streamingdienste übertragen den Weltcup-Auftakt live:

Die ARD zeigt die zwei Wettkämpfe jeweils ab 15.45 Uhr live im TV. Zudem ist die Qualifikation am Freitag sowie die Springen am Samstag und Sonntag live in der ARD-Mediathek zu sehen.





zeigt die zwei Wettkämpfe jeweils ab 15.45 Uhr live im TV. Zudem ist die Qualifikation am Freitag sowie die Springen am Samstag und Sonntag zu sehen. Eurosport zeigt die Qualifikation und die Springen live im Free-TV und streamt sie zusätzlich im kostenpflichtigen Eurosport-Player. Beim Streamingdienst DAZN sind die Eurosport-Übertragungen ebenfalls zu sehen.





zeigt die Qualifikation und die Springen live im Free-TV und streamt sie zusätzlich im kostenpflichtigen Beim sind die Eurosport-Übertragungen ebenfalls zu sehen. Das ORF sendet die beiden Einzelwettkämpfe live im TV - jeweils ab 15.55 Uhr.

Das sind die großen Favoriten beim Weltcup-Auftakt:

Halvor Egner Granerud : Der Überflieger aus Norwegen zeigte sich bereits bei den Grand-Prix-Wettkämpfen im Sommer in starker Form. Zudem liegt dem amtierenden Gesamtweltcup-Sieger die Anlage in Nizhny Tagil. Im Dezember 2020 gewann er dort beide Springen.





Der Überflieger aus zeigte sich bereits bei den Grand-Prix-Wettkämpfen im Sommer in starker Form. Zudem liegt dem amtierenden Gesamtweltcup-Sieger die Anlage in Nizhny Tagil. Im Dezember 2020 gewann er dort beide Springen. Karl Geiger : Der Oberstdorfer ging in Nizhny Tagil vergangenes Jahr nicht an den Start, da seine Frau zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war. Diese Saison ist mit dem vierfachen WM-Medaillengewinner von Oberstdorf 2021 zu rechnen.





Der Oberstdorfer ging in Nizhny Tagil vergangenes Jahr nicht an den Start, da seine Frau zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war. Diese Saison ist mit dem vierfachen WM-Medaillengewinner von 2021 zu rechnen. Robert Johansson : Dem Norweger liegt die Schanze in Russland gut. Vor rund einem Jahr landete Johansson dort mit Rang drei und zwei gleich zweimal auf dem Podest.

