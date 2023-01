So sehen Sie das Skispringen der Frauen in Hinterzarten live im TV und Stream

Das Skispringen der Frauen aus Hinterzarten live im TV und Stream: Ab heute steigt der Damen-Skisprung-Weltcup 2023. Übertragen ZDF, ORF und Eurosport-Programm?

27.01.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Frauen-Skispringen heute im Fernsehen und Live-Stream: Ab heute bis Sonntag steigt im Adler Skistadion in Hinterzarten der Skisprung-Weltcup 2023 der Damen. Der Zeitplan sieht live im TV oder Stream am Samstag und Sonntag die Wettkämpfe für Katharina Althaus und Co. vor. Heute am Freitag steigt bereits die Qualifikation des Skispringen der Frauen in Hinterzarten.

Wird Skispringen im Fernsehen gezeigt? Wann gehen die Skispringerinnen an den Start? Alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung des Frauen-Skispringens 2023 in Hinterzarten.

Frauen-Skispringen: Weltcup heute live in Hinterzarten: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Freitag, 27.1.2023

14 Uhr: Training 16 Uhr: Qualifikation heute für das 1. Skispringen der Damen morgen Fernsehen: - Livestream: -





Samstag, 28.1.2023 14.30 Uhr Probedurchgang 16 Uhr: Skispringen der Frauen in Hinterzarten (1. und 2. Durchgang) Fernsehen: live im ZDF, auf Eurosport 1 und im ORF Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek, eurosport.de, DAZN, Joyn (letztere drei kostenpflichtig)





Sonntag, 29.1.23 13.45 Uhr: Qualifikation 2. Springen 15.15 Uhr: 2. Skispringen der Frauen in Hinterzarten (1. und 2. Durchgang) Fernsehen: 16.10 Uhr: 2. Durchgang live im ZDF, 16.26 Uhr: Highlights im ORF Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



Frauen-Skispringen Hinterzarten heute live im Fernsehen und TV-Stream

Ein Teil der Wettkämpfe im Skispringen der Frauen in Hinterzarten wird also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter zdf.de/sport sowie auf den privaten Streaming-Diensten, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Skisprung-Weltcup der Damen in Hinterzarten wackelte bis vor kurzem

Der Weltcup der Skispringerinnen in Hinterzarten auf der Rothaus-Schanze stand bis vor wenigen Tagen wegen des zu warmen Winterwetters auf der Kippe. Aktuell ist aber klar: Katharina Althaus und die Skispringerinnen können an diesem Wochenende in Hinterzarten an den Start gehen. In den vergangenen Tagen hatte es auch im Südschwarzwald geschneit.

Zuletzt siegte die Oberstdorferin Katharina Althaus Anfang Januar 2023 beim Skispringen in Sapporo, Japan.