So sehen Sie das Skispringen der Frauen in Lahti heute im TV und Stream

Skispringen der Frauen in Lahti live im TV und Stream: Heute steigt der letzte Damen-Skisprung-Weltcup 2023. Übertragen ZDF, ORF und Eurosport-Programm?

24.03.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Frauen-Skispringen heute (24.3.2023) im Fernsehen und Live-Stream: Am Freitag steigt in Lahti/Finnland der letzte Skisprung-Weltcup 2023 der Damen. Der Zeitplan sieht live im TV oder Stream das letzte Springen für Katharina Althaus und Co. vor. Die Österreicherin Eva Pinkelnig steht bereits vor dem Frauen-Skispringen heute als Weltcupsiegerin 2022/23 fest. Doch die Oberstdorferin Althaus will sich in Finnland noch ihren achten Saisonsieg sichern

Wird Skispringen im Fernsehen gezeigt? Wann gehen die Skispringerinnen an den Start? Alle News zur Wintersport-TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung des Frauen-Skispringens 2023 in Lahti.

Frauen-Skispringen: Weltcup heute live in Lahti: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick





Freitag, 24.3.2023 17 Uhr: Skispringen der Frauen heute in Lahti (1. und 2. Durchgang) Fernsehen: live auf Eurosport 1 und in ORF1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



Frauen-Skispringen Lahti heute live im Fernsehen und TV-Stream

Der Wettkampf im Skispringen der Frauen in Lahti wird live und kostenlos im deutschen TV auf Eurosport gezeigt. Das ZDF überträgt nur im Livestream im Internet unter zdf.de/sport. Streaming-Möglichkeiten gibt es auch auf den privaten Diensten Joyn PLUS+ und DAZN (alle kostenpflichtig). Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Skisprung-Weltcup der Damen in Lahti heute: Katharina Althaus macht auch 2023/24 weiter

Bei der Nordischen Ski-WM in Planica 2023 hatte Katharina Althaus dreimal Gold (Einzel, Mixed und Team auf der Normalschanze) sowie einmal Bronze (Einzel auf der Großschanze) gewonnen. Althaus war damit an allen Goldmedaillen des deutschen Teams in Slowenien beteiligt. Auf die Frage, wie es mit ihrer Laufbahn nach dem laufenden Winter weitergehen werde, wollte sich die Oberstdorferin nicht zu 100 Prozent festlegen. "Ganz so konkrete Pläne habe ich noch nicht. Das Skifliegen ist nochmal ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich habe noch nicht vor, nach der Saison die Ski an den Nagel zu hängen", sagte Althaus.