So sehen Sie das letzte Skispringen der Männer in Lahti heute im TV und Stream

26.03.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Kommt heute Skispringen? Zum letzten Mal in der Skisprung-Weltcup-Saison 2022/2023 steht für die Männer in Lahti heute ein Einzelspringen auf dem Zeitplan. Der letzte Weltcup-Wettkampf der Herren wird live im Fernsehen gezeigt. Gestern gab es bereits das Mannschaftsspringen live im TV-Programm und Stream.

Wann gibt es Skispringen im Fernsehen? Wann gehen die Skispringer heute an den Start? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung des Skispringens in Lahti 2023 mit Karl Geiger.

Skispringen heute live in Lahti (Finnland) der Männer : Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Sonntag, 26.3.2023 15.15 Uhr: Skispringen Herren heute in Lahti (1. und 2. Durchgang) Fernsehen: live im ZDF, auf Eurosport 1 und im ORF Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek, eurosport.de, DAZN, Joyn (letztere drei kostenpflichtig)





Samstag, 25.3.2023 16.15 Uhr: Skispringen Mannschaft: Teamspringen der Männer in Lahti (1. und 2. Durchgang) Fernsehen: live im ZDF, auf Eurosport 1 und im ORF Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek , eurosport.de, DAZN, Joyn (letztere drei kostenpflichtig)



Das Skispringen heute in Lahti wird also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter zdf.de/sport sowie auf den privaten Streaming-Diensten, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Schon vor dem Lahti-Skispringen: Granerud Gesamtweltcup-Sieger, Deutschland enttäuscht beim Mannschaftsspringen

Der Norweger Halvor Egner Granerud steht schon vor den letzten Skispringen aus Lahti live im TV und Stream vorzeitig als Sieger des Skisprung-Gesamtweltcups 2022/23 der Männer fest. Der 26 Jahre alte Granerud sicherte sich bereits zum zweiten Mal den Gesamtweltcup und ist damit der erste Norweger, dem das zweimal gelingt. Für Granerud ist es nach dem Erfolg bei der Vierschanzentournee der zweite große Titel in diesem Winter.

Beim Mannschaftsspringen gestern am Samstag hatten die deutschen Skispringer in Lahti den Podestplatz verpasst. Das Team musste sich am Samstag mit Rang fünf zufriedengeben. Den Sieg holten sich die Österreicher vor Slowenien und Polen. Norwegen landete auf Rang vier.

Auffällig im deutschen Quartett war die Leistung von Debütant Felix Hoffmann, der mit Weiten von 119,5 und 127,0 Metern überzeugte. Olympiasieger Andreas Wellinger (119,5 und 117,5 Meter) haderte mit seinen Leistungen. "Der Sprung war nicht gut. Ich hoffe, dass die Jungs es besser machen", sagte Wellinger. Auch Karl Geiger, der vor drei Jahren in Lahti noch den Weltcup gewann, musste sich mit Weiten von 116,5 und 125 Metern trösten.

Was ist der Unterschied zwischen Skifliegen und Skispringen?

Beim Skifliegen sind die Schanzen größer als beim Skispringen. Sowohl Anlaufspur, als auch der Aufsprunghang sind länger. Durch die höheren Geschwindigkeiten im Anlauf und beim Flug sind wesentlich größere Weiten möglich.

Der Weltrekord im Skifliegen liegt bei 253,3 Metern. Der Österreicher Stefan Kraft flog 2017 in Vikersund/Norwegen weiter, als jemals ein Mensch mit Skiern zuvor und danach. Zum Vergleich: Beim Skispringen von einer Großschanze liegen die Weiten in der Regel zwischen 130 und 150 Metern.

Die Wettbewerbe im Skifliegen zählen zum Skisprung-Weltcup 2022/23.