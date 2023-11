So sehen Sie den Saisonauftakt der Skispringer in Ruka live im TV und im Stream

Am Wochenende ist es so weit: Die Skispringer starten in Ruka in die Saison. Hier lesen Sie, wie Sie den Skispringen-Weltcup live im TV und Stream sehen.

24.11.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Zwischen Freitag, 24. November und Sonntag, 26. November steht im finnischen Ruka der Saisonauftakt der Skispringer an. Am Freitag sind die DSV-Springer um Andreas Wellinger, Karl Geiger und Co. in der Qualifikation gefordert. Am Samstag geht es dann um die ersten Punkte der Saison. Auch am Sonntag steht eine weitere Entscheidung auf dem Programm. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos und Antworten auf diese Fragen:

Wann ist das Skispringen in Ruka?

Wo wird das Skispringen in Ruka im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Ruka?

Wann ist das Skispringen 2023 in Ruka? Infos zur TV-Übertragung

Am Wochenende von Freitag, 24. November bis Sonntag, 26. November treten die Herren in Finnland in Ruka zum Saisonauftakt im Skispringen-Weltcup 2023/2024 an. Auf dem Programm stehen zwei Entscheidungen.

Skispringen-Weltcup in Ruka 2023: Der Zeitplan

Freitag, 24. November, 16 Uhr: Qualifikation Herren

Samstag, 25. November, 16.15 Uhr: Wettkampf Herren

Sonntag, 26. November, 14.50 Uhr: Qualifikation Herren

Sonntag, 26. November, 16.15 Uhr: Wettkampf Herren

Wo wird das Skispringen 2023 aus Ruka übertragen?

Skisprung-Fans können sich freuen, denn sämtliche Springen aus Ruka sind live im Free-TV zu sehen. Als öffentlich-rechtlicher Sender überträgt das Erste die Springen am Samstag und auch am Sonntag:

25. November: Springen der Herren in Ruka, 1. Durchgang, 16.15 Uhr in der ARD

25. November: Springen der Herren in Ruka, 2. Durchgang, 17.15 Uhr in der ARD

26. November: Springen der Herren in Ruka, 16.15 Uhr in der ARD (2. Durchgang folgt im Anschluss)

Die Qualifikation und auch sämtliche Entscheidungen sind zudem per Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Im Free-TV gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, die Springen aus Ruka live zu verfolgen. Der Sender Eurosport überträgt sie. Hier die Termine der Übertragungen:

24. November: Springen der Herren in Ruka, Qualifikation, 15.55 Uhr auf Eurosport 1

25. November: Springen der Herren in Ruka, 1. und 2. Durchgang, 16 Uhr auf Eurosport 1

26. November: Springen der Herren in Ruka, 1. und 2. Durchgang, 16.10 Uhr auf Eurosport 1

Auch der österreichische Sender ORF zeigt den Großteil der Springen aus Ruka live im TV. Für Einige ist der Sender in der Grenzregion zu Österreich frei empfangbar. Die Übertragungszeiten im ORF sind wie folgt:

25. November: Springen der Herren in Ruka, 2. Durchgang, 17 Uhr auf ORF1

26. November: Springen der Herren in Ruka, 16.45 Uhr auf ORF1

Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN wird voraussichtlich ebenfalls die Möglichkeit bieten, die Springen per Livestream zu verfolgen.

Wo findet man die Ergebnisse aus Ruka?

Die Startliste und die Ergebnisse werden kurz vor und nach den Springen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Saisonauftakt in Ruka im Skispringen 2023

Am Freitag, 24. November beginnt in Ruka der Skisprung-Weltcup 2023/24. Zu den Favoriten zählen der letztjährige Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud und der Weltmeister Piotr Zyla. Aber auch DSV-Star Andreas Wellinger kann sich Hoffnungen machen.

Doch dazu sollte aus deutscher Sicht ein besserer Auftakt als 2022 gelingen. Im vergangenen Winter verpassten die DSV-Adler in Wisla allesamt die Top 10. Das soll das deutsche Team um Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Philipp Raimund, Martin Hamann und Pius Paschke in Ruka an diesem Wochenende besser machen. Übrigens wurde Markus Eisenbichler zum ersten Mal seit acht Jahren nicht für den Saisonstart nominiert.

Doch nicht nur die Skispringer starten an diesem letzten Novemberwochenende in die Saison. Auch die Biathleten versammeln sich zum Auftakt in Östersund. Wie Sie die Rennen live im TV verfolgen können, erfahren Sie hier.