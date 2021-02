Skispringerin Juliane Seyfarth lässt im aktuellen "Playboy" die Hüllen fallen

Die in Oberstdorf trainierende Skispringerin Juliane Seyfarth hat für die aktuelle Ausgabe des "Playboy" die Hüllen fallen lassen.

10.02.2021 | Stand: 19:21 Uhr

Sie ist eine der besten Skispringerinnen, trainiert in Oberstdorf und wurde schon zwei Mal Mannschaftsweltmeisterin. Jetzt sorgt Juliane Seyfarth freilich einmal abseits der Schanzen dieser Welt für Gesprächsstoff. Die 30-Jährige aus Thüringen zog sich für die aktuelle Ausgabe des "Playboy" (März 2021) aus. Das Shooting fand allerdings nicht an ihrem Trainingsort im verschneiten Oberstdorf statt, sondern vor der sonnigen Kulisse der Kanareninsel Fuerteventura.

Nach Playboy-Shooting: Bei der Nordischen SKi-WM in Oberstdorf geht Seyfarth auf Medaillenjagd

Bald will Seyfarth allerdings auch wieder im Wintersport für Schlagzeilen sorgen: Sie fiebert der Nordischen Ski-WM ab 23. Februar in Oberstdorf entgegen. Dort wird es erstmals auch Frauen-Wettbewerbe von der Großschanze geben. Sich von der Schanze zu stürzen oder nackt vor einer Kamera zu posieren: Beides erfordert einen gewissen Mut. Sportsoldatin Seyfarth, die gebürtig aus Rhula stammt, hat ihn!

Skispringerin Juliane Seyfarth präsentiert sich im aktuellen Playboy im Sand statt wie gewohnt im Schnee. Bild: Luke Craft für PLAYBOY Deutschland März 2021

Durch das Shooting scheint für sie ein schon länger gehegter Traum in Erfüllung gegangen zu sein. „Ich verbinde mit dem Playboy Freiheit“, sagte sie in einem Clip, den das Magazin am Mittwoch veröffentlichte. Sie sei „stolz ein Teil davon sein zu dürfen“. Die Shootings hätten sich sehr gut angefühlt, wie sie sagt. Sie seien ein „bleibendes Erlebnis für immer“.

Für genau solche Momente will sie auch bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf sorgen. Zwei Mal wurde Seyfarth schon Weltmeisterin: 2019 bei den Titelkämpfen in Österreich holte sie sowohl mit dem Frauen-Team als auch im Mixed-Wettbewerb Gold. Beide Male gehörte auch die Allgäuer Lokalmatadorin Katharina Althaus vom SC Oberstdorf zum jeweiligen Aufgebot, die beiden verstehen sich gut. Seyfarth trainiert seit knapp neun Jahren am Bundesstützpunkt in Oberstdorf.

Bilderstrecke

Juliane Seyfarth von ihrer sportlichen Seite

1 von 4 Katharina Althaus aus Oberstdorf und Juliane Seyfarth bei der Nordischen Ski Weltmeisterschaft in Seefeld. Bild: Ralf Lienert Katharina Althaus aus Oberstdorf und Juliane Seyfarth bei der Nordischen Ski Weltmeisterschaft in Seefeld. Bild: Ralf Lienert 2 von 4 Juliane Seyfarth beim Weltcup der Skispringerinnen auf der Großschanze Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert Juliane Seyfarth beim Weltcup der Skispringerinnen auf der Großschanze Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert 3 von 4 Gespannt schaute Juliana Seyfarth beim Weltcup nach oben. Bild: Ralf Lienert Gespannt schaute Juliana Seyfarth beim Weltcup nach oben. Bild: Ralf Lienert 4 von 4 Bei dem Wettbewerb in Oberstdorf landete Juliane Seyfarth am Ende auf Platz zwei. Bild: Ralf Lienert Bei dem Wettbewerb in Oberstdorf landete Juliane Seyfarth am Ende auf Platz zwei. Bild: Ralf Lienert 1 von 4 Katharina Althaus aus Oberstdorf und Juliane Seyfarth bei der Nordischen Ski Weltmeisterschaft in Seefeld. Bild: Ralf Lienert Katharina Althaus aus Oberstdorf und Juliane Seyfarth bei der Nordischen Ski Weltmeisterschaft in Seefeld. Bild: Ralf Lienert

Beim Playboy-Shooting stand übrigens ihr Freund Luke Craft, ein Foto-Künstler aus Wernigerode, hinter der Kamera, wie der Berliner Kurier berichtet. Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/juliane-seyfarth