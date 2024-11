Skirennen in Levi: Hier läuft der Slalom im TV und Stream

Die nächsten Rennen im FIS-Weltcup stehen an: Sowohl die Damen als auch die Herren fahren nach dem Auftakt in Sölden Ende Oktober ein Wochenende im finnischen Levi. In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen in Levi?

Wo wird das Rennen aus Levi im TV und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Levi?

Wann ist der Slalom 2024 in Levi? Infos zur TV-Übertragung

Zwei Slalom-Rennen stehen für die Skifahrerinnen am 16. und 17. November 2024 in Levi auf dem Plan. Der erste Lauf startet laut der FIS an beiden Tagen um 10 Uhr (CET), der zweite Lauf um 13 Uhr (CET).

Wo wird der Slalom der Damen 2024 aus Levi übertragen?

Wer das Skirennen in Levi im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen möchte, muss sich mit der Übertragung im dritten Programm, also dem BR, zufriedengeben. Hier die Termine der Übertragung:

16. November: Slalom der Damen, 1. Lauf, 10 Uhr im BR

16. November: Slalom der Damen, 2. Lauf, 12.45 Uhr im BR

17. November: Slalom der Damen, 1. Lauf, 10 Uhr im BR

17. November: Slalom der Damen, 2. Lauf, 12.45 Uhr im BR

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen wird es voraussichtlich auf der Website des BR auch einen Livestream geben.

Skirennen in Levi 2024 auf Eurosport

Auch auf Eurosport werden die Rennen übertragen:

16. November: Slalom der Damen, 1. Lauf, 9.45 Uhr auf Eurosport1

16. November: Slalom der Damen, 2. Lauf, 12.45 Uhr auf Eurosport1

17. November: Slalom der Damen, 1. Lauf, 9.45 Uhr auf Eurosport1

17. November: Slalom der Damen, 2. Lauf, 12.45 Uhr auf Eurosport1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein (Stand: 15. November 2024).

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Slalom in Levi 2024: Das sind die Favoritinnen

Auch in dieser Saison werden alle Augen wieder auf Mikaela Shiffrin gerichtet sein. Die 29-jährige US-Amerikanerin hat eine aufregende „Off-Season“ hinter sich: Im April verlobte sie sich mit ihrem Freund Aleksander Kilde, der ebenfalls professioneller Skifahrer ist, aktuell aber verletzungsbedingt pausieren muss.

Die DSV-Hoffnungen ruhen auf Lena Dürr, der die Strecke in Levi gut liegt. Das haben die vergangenen Jahre gezeigt: 2023 wurde sie Zweite und Dritte, 2022 gab es zwei vierte Plätze und 2021 landete sie als Dritte zweimal auf dem Podest. Zum Saisonauftakt in Sölden fuhr Dürr das beste Ergebnis ihrer Riesenslalom-Karriere ein - am Ende war es der zehnte Platz. Auch DSV-Läuferin Fabiana Dorigo fuhr zum ersten Mal in die Punkte und landete auf Rang 24.

Für Aufregung in der Ski-Welt sorgte eine Ankündigung am Donnerstag: Lindsey Vonn will in den FIS-Zirkus zurückkehren.

Die 40-Jährige will trotz eines künstlichen Knies noch einmal angreifen. Im Slalom in Levi wird man sie aber sicher nicht sehen: Vonn gilt als Abfahrt-Spezialistin.