Slalom-Weltcup in Zagreb abgesagt - Nachholtermin am Donnerstag

Der für diesen Mittwoch angesetzte Slalom-Weltcup der alpinen Skirennfahrer in Zagreb ist abgesagt worden.

05.01.2022 | Stand: 16:55 Uhr

Regen, Nebel und starke Windböen sorgten für "extreme Wetterbedingungen", wie der Ski-Weltverband FIS mitteilte. Zudem hätten die warmen Temperaturen die Piste nahe der kroatischen Hauptstadt weich werden lassen. Das Rennen soll nun an diesem Donnerstag (13.00 Uhr/16.10 Uhr) nachgeholt werden.

Der Deutsche Skiverband startet dann mit einem Quintett um Vorjahressieger Linus Straßer in das Jahr. Der 29 Jahre alte Techniker kämpft noch um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking. Dazu muss Straßer zweimal unter die besten 15, oder einmal unter die Top Acht fahren.

Bereits am Dienstag hatte das Wetter zu Beeinträchtigungen im Slalom-Rennen der Frauen geführt. Starker Wind wehte Blätter und Tannenhandeln durch die Luft und verwandelte den Hang am Bärenberg zeitweise in eine Art Laubwald.

