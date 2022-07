"So geht Sixpack!"

15.07.2022 | Stand: 10:14 Uhr

Sie nennen ihn "Diesel". Wenn sein Motor warm läuft, ist Michael Eifert nicht mehr zu stoppen. Der angehende Feinwerkmechaniker zeigt ihm Boxring, dass er auch fürs Grobe zuständig ist.

Jüngster Erfolg des 1,83 Meter großen Vorzeigesportlers: Bayerischer Meister im Halbschwergewicht (bis 81 Kilo)! Jetzt greift er sogar nach deutschen Titeln: Anfang November steht für ihn die "Deutsche" der U21 in Moers (NRW) an. Zwei Wochen später kämpft er bei den Erwachsenen in Straubing um den nationalen Amateur-Titel. Seine bisherige Bilanz: 70 Kämpfe, 50 Siege, zwei Unentschieden 18 Niederlagen.

"Ich will da ganz oben stehen - und in zwei Jahren nach meiner Lehre zu den Profis wechseln", sagt "Diesel", der als enorm fleißig gilt. "Er hat die richtige Einstellung und trainiert wie ein Weltmeister", lobt sein Trainer Ali Celik.

Nach der Arbeit fährt "Diesel" jeden Tag von Kaufbeuren nach Kempten, um sich dort im Dynamic Gym zu schinden. Zwei Stunden Vollgas. "Man muss ihn manchmal bremsen, damit er auch seine Pausen einhält", sagt Celik schmunzelnd über seinen ehrgeizigen Schüler. "Diesels" Fleiß hat seinen Grund:

"Als ich mit 13 Jahren zu boxen anfing, war ich richtig schlecht. Ich musste mir alles erarbeiten", erzählt er. Sein damaliger Trainer Alexander Buschel, der mittlerweile in Dortmund lebt, bestärkte den Buben: "Boxen ist zu 99 Prozent Fleiß und zu einem Prozent Talent."

Dieses Credo hämmerte er ihm jedes Mal ein, wenn die beiden eine Stunde vor allen anderen Boxschülern mit dem Training begannen. Für Eifert ist Disziplin bis heute das A und O im Leben: "Man kann viel erreichen, wenn man dafür auch was tut." Das gelte auch für Otto Normalverbraucher, sagt Eifert, der immer wieder auf seinen mächtigen Sixpack angesprochen wird. "Bauchmuskeltraining ist kein Hexenwerk. Das kann jeder", sagt er dann bescheiden. Wichtig sei einerseits die Ernährung: Michael Eifert isst vor allem leichte Kost: Viel Gemüse, Obst, Reis, Geflügel und ab und zu Nudeln. Er verzichtet weitgehend auf Wurst ("zu fett") und trinkt nur Wasser: "Cola oder dergleichen gibt es bei mir nie. Ich verzichte auf Zucker." Seiner strikten Haltung bleibt er auch nach seinen Siegen treu: "Alkohol kommt mir nicht ins Glas!" Doch wie sehen seine drei Lieblingsübungen für einen Waschbrettbauch aus?

1. Hängende Crunches: Benötigt wird dazu eine TRX-Schlaufe (ab etwa 80 Euro), die beispielsweise an der Decke befestigt wird. Mit diesem Gerät kann man effektiv Bauch-, Rumpf- und Rückenmuskulatur trainieren. Beide Beine in das freischwingende Band legen und die Liegestützposition einnehmen. Jetzt die Beine im Band mittig in Richtung Handgelenk ziehen und wieder zurück werfen. Das traininert die mittige Bauchmuskulatur. Für die seitliche Bauchmuskulatur die Beine links und rechts Richtung Handgelenk ziehen. Sechs Wiederholungen mittig, sechs links und sechs rechts. Profis machen Serien à la 3x48.

2. Sit ups: Beine anwinkeln (90 Grad-Winkel) und übereinander legen. Mit den Händen frei nach oben greifen. Immer auf Spannung bleiben. Zwei Mal 24 Wiederholungen. Den dritten Satz so lange "pumpen", bis es nicht mehr geht. Mit dem Aufrichten einatmen, mit dem Absenken ausatmen.

3."Achtung-Stromschlag"-Übung:

Dein Partner steht aufrecht und hält seine Arme kreisförmig. Du liegst rücklings am Boden vor seinen Füßen. Halte Dich mit beiden Händen an seinen Beinen fest. Wirf die angewinkelten Beine in die Höhe und strecke sie nach oben - durch den Kreis, den der Partner mit den Armen bildet. Stell Dir vor Du bekommst einen Stromschlag, wenn Du ihn berührst. Ziehe die Beine wieder zurück. Achte darauf, dass sie immer zehn Zentimeter überm Boden sind. Halte die Spannung während der gesamten Übung und achte auf eine flüssige Bewegung. 3x12 Wiederholungen reichen für den Anfang. Danach ausbauen.

"Diesels" Tipp: Trainiere jede Übung (je drei Serien) sechs Mal pro Woche - und präsentiere nächsten Sommer allen Freunden Deinen Sixpack!